Nelle scorse ore il conduttore televisivo Ezio Greggio ha dedicato un post sul proprio account X (ex Twitter) alla Juventus, criticando in maniera piuttosto diretta la formazione bianconera per la sconfitta subita contro il Sassuolo per il risultato di 4 a 2. Anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto un messaggio sui social inerente la partita giocata dagli uomini di Massimiliano Allegri, sottolineando come i 3 punti siano andati nel caso specifico alla squadra che in un match pieno di papere è stata in grado di commettere meno errori.

Juventus, Greggio bacchetta la squadra dopo la sconfitta col Sassuolo: 'Sono stati inguardabili'

Il noto conduttore televisivo Ezio Greggio è tornato a commentare quanto fatto dalla Juventus in occasione del match di campionato perso per 4 a 2 contro il Sassuolo. Greggio, su X, non ha fatto sconti alla squadra guidata da Massimiliano Allegri, scrivendo: "La Juventus di stasera col Sassuolo è stata inguardabile. Una squadra che ha solo da pensare al campionato non può giocare, anzi “non giocare così". Non si può giocare a modo alterno come stiamo facendo in questo campionato. Reparti distanti, giocatori stanchi che non sanno come giocare la palla, di nuovo mancanza di personalità, di schemi, di fisicità e forma".

Greggio è poi sceso nel dettaglio delle prestazioni offerte da alcuni calciatori della Juventus, sottolineando gli errori di Szczesny e Gatti ed evidenziando le prestazioni evanescenti di giocatori come Rabiot e Miretti, fino ad arrivare a quel Dusan Vlahovic che secondo lo stesso Greggio è tornato ad impappinarsi e sbagliare gol facili da segnare.

Solo alla fine Greggio si è voluto concentrare sull'episodio arbitrale che ha visto Domenico Berardi essere ammonito anziché espulso su un fallo piuttosto pericoloso commesso ai danni di Bremer: secondo il conduttore, quello sarebbe stato un fallo che se commesso da un calciatore della Juventus, gli avrebbe provocato una squalifica da almeno 3 giornate.

Juventus, Pistocchi: 'Nella sagra degli errori, tra papere e gol mangiati, alla fine vince chi sbaglia meno'

Anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi ha scritto sul proprio account X un messaggio dedicato alla partita persa dalla Juventus con il Sassuolo per 4 a 2: "Nella sagra degli errori, tra papere clamorose e gol sbagliati, alla fine vince chi sbaglia di meno: il Sassuolo, che segna 4 gol. Meglio il Sassuolo, più chiaro nel gioco e nella proposta, e passo indietro della Juve: lunga e con problemi in tutti i reparti. Migliore in campo Berardi, che rischia l’espulsione per un fallo pericoloso su Bremer".