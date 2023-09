La Juventus starebbe valutando l'acquisto di un nuovo centrocampista, in vista della possibile squalifica di Paul Pogba dopo la positività al testosterone. In attesa delle contro analisi, previste per inizio ottobre, i bianconeri valutano diversi nomi che potrebbero sostituirlo.

Nelle ultime ore circola il nome di Alex Witsel. Il centrocampista belga è attualmente sotto contratto con l'Atletico Madrid, ma sembra essere fuori dal progetto sportivo del tecnico Diego Simeone e potrebbe lasciare il club spagnolo a gennaio. Il centrocampista si sarebbe potuto trasferire in Arabia Saudita nel recente Calciomercato estivo, ma alla fine è rimasto in Spagna.

L'Atletico Madrid potrebbe rescindere il contratto di Witsel agevolando il suo approdo alla Juventus

La situazione di Witsel è in evoluzione in quanto il suo contratto scadrà alla fine della stagione, ma l'Atletico Madrid potrebbe essere disposto a lasciarlo partire anche prima, senza richiedere un indennizzo per il suo trasferimento. Questo aprirebbe la strada per un passaggio di Witsel alla Juventus, che già aveva tentato di acquistarlo nel 2016. Quell' anno il belga aveva effettuato le visite mediche con la Juventus ed era stato molto vicino a un'intesa, ma lo Zenit San Pietroburgo decise di annullare il trasferimento in quanto non era riuscito a trovare un sostituto adeguato. Anche negli anni successivi il centrocampista era stato di nuovo accostato alla società bianconera.

Se dovesse riuscire a rescindere potrebbe approdare a Torino nell'immediato, ma non è da scartare la possibilità che arrivi a gennaio, anche perché la Juventus prima vuole valutare la crescita di giocatori come Miretti e Nicolussi Caviglia, rimasti nella società bianconera nonostante l'interesse di diverse società di Serie A nel recente calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus starebbe valutando altri nomi per il centrocampo oltre Axel Witsel. I preferiti sarebbero Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach: il primo ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro, il secondo di 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la difesa non è da scartare la possibilità che arrivi un terzino destro.

In tal senso piacerebbe Sacha Boey, che dopo aver giocato nel Rennes e nel Digione in prestito nella stagione 2020-2021, si è trasferito nel calciomercato estivo 2021 al Galatasaray diventando un punto riferimento della squadra giallorossa turca.