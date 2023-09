In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore Giovanni Galeone ha condiviso le sue opinioni e riflessioni sulla situazione attuale della Juventus, con particolare attenzione a giocatori come Vlahovic, Chiesa, e il rimpianto per la mancato acquisto di Sergej Milinkovic-Savic oltre a quello per Berardi.

Galeone ha anche discusso dell'interesse di Massimiliano Allegri per il giovane talento Yildiz.

Dusan Vlahovic meglio di Lukaku

L'ex tecnico Giovanni Galeone ha sottolineato l'importanza di Dusan Vlahovic per la Juventus. Ha ricordato che il serbo è stato frenato da problemi fisici, ma ora sembra essere in crescita, come dimostrato dai due gol segnati in due partite recenti contro Udinese e Bologna.

Galeone ha sottolineato che Vlahovic, quando è in forma, è una scelta migliore rispetto a Romelu Lukaku. L'ex tecnico ha condiviso la visione di Massimiliano Allegri su Federico Chiesa. Entrambi ritengono che il giocatore italiano sia un giocatore che debba lavorare nel finalizzare le azioni da gol. Secondo Galeone Chiesa deve segnare almeno dieci gol in stagione, in un cammino professionale che potrebbe essere simile a quello avuto la scorsa stagione Rabiot. Il francese è riuscito a diventare importante come centrocampista bravo a finalizzare, segnando più di dieci gol.

Giovanni Galeone su Milinkovic Savic, Berardi e Kenan Yildiz

'Il rimpianto di mercato di Allegri è Milinkovic-Savic. A inizio estate, prima che il centrocampista si trasferisse in Arabia, Max era consapevole delle difficoltà, ma pure speranzoso'.

Queste le dichiarazioni di Galeone sul mancato arrivo del centrocampista nella società bianconera. Secondo l'ex tecnico, Milinkovic-Savic sarebbe stato ideale per questa Juventus anche se sarà importante recuperare nella forma ideale Pogba. L'ex allenatore ha espresso un profondo rimpianto per il fatto che la Juventus non sia riuscita ad arrivare a Domenico Berardi.

Ha descritto il giocatore del Sassuolo come uno dei migliori talenti italiani del momento, in grado di garantire una decina di gol e altrettanti assist. Galeone ha immaginato come la presenza di Berardi avrebbe potuto migliorare il tridente offensivo della Juventus, beneficiando sia Vlahovic che Chiesa. Ha anche sottolineato le abilità di Berardi nei calci piazzati, un elemento utile per una squadra con giocatori alti e bravi di testa.

Galeone ha parlato anche della stima professionale ed umana che Massimiliano Allegri ha nei confronti di Kena Yildiz, un giovane talento del 2005. Ha sottolineato che Allegri parla positivamente del ragazzo e sembra molto convinto della possibilità che possa diventare un giocatore importante.