La Juventus sta già guardando al Calciomercato estivo con l'obiettivo di rafforzare la squadra, e uno dei nomi che emerge è quello di Maurits Kjaergaard, un giovane centrocampista classe 2003 attualmente in forza al Salisburgo. A soli 20 anni, Kjaergaard è già diventato uno dei talenti più interessanti del calcio europeo, e le società europee stanno seguendo da vicino il suo sviluppo, attirati dalle sue qualità tecniche e fisiche impressionanti. Il giovane centrocampista è alto 192 centimetri e ha dimostrato di avere grandi qualità e margini di crescita evidenti.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Kjaergaard

Nella stagione attuale della Bundesliga austriaca, Kjaergaard ha già accumulato 3 assist in 6 presenze, confermando il suo impatto sulla squadra. Lo scorso anno ha chiuso la stagione con 2 gol e 8 assist al suo nome, dimostrando una grande bravura nel contribuire in entrambe le fasi del gioco. Attualmente, Kjaergaard ha un contratto con il Salisburgo che scade nel 2026, ma potrebbe essere oggetto di interesse nel prossimo calciomercato estivo.

Il centrocampista danese classe 2003 è una delle ultime scoperte del club austriaco e detiene anche il ruolo di capitano nella nazionale danese Under 21, con 13 presenze all'attivo, un numero notevole per un giocatore della sua età.

La Juventus sta esplorando la possibilità di un accordo con il giocatore e il suo club, sperando di superare la concorrenza e assicurarsi le sue prestazioni.

Attualmente, il valore di Kjaergaard è stimato intorno a 13 milioni di euro, ma questo potrebbe aumentare nei prossimi mesi in base alle sue prestazioni. La Juventus sembra orientata verso una possibile offerta nel prossimo giugno, al termine della stagione in corso.

Questa mossa potrebbe offrire al giovane centrocampista la possibilità di continuare a crescere e svilupparsi in una delle squadre più prestigiose d'Europa.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema giovani la Juventus segue diversi profili, sia per gennaio che per giugno. Per la fascia destra si valuta Sacha Boey, terzino destro del Galatasaray valutato 20 milioni di euro.

Potrebbe arrivare come alternativa a Timothy Weah. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società turca. A proposito di giocatori francesi per il calciomercato estivo si valutano due centrocampisti cresciuti in Ligue 1. Piace Habib Diarra dello Strasburgo, già avvicinato alla società bianconera nel recente calciomercato estivo e valutato 20 milioni di euro. Piace anche Emmanuel Koné, trasferitosi due stagioni fa al Borussia Monchengladbach e già seguito da Deschamps per la nazionale francese.