La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe valutando possibili investimenti per il futuro e per la prossima stagione piacerebbe il portiere dell'Athletico Paranaense Bento; per arrivare al brasiliano servirebbero almeno 14 milioni di euro, cifra sulla base della quale si potrebbe stabilire una trattativa con il club brasiliano nella prossima estate.

L'idea dell'Inter in porta: per il futuro piace Bento dall'Athletico Paranaense

L'estremo difensore brasiliano era già finito in ottica nerazzurra in quest'ultima sessione di mercato appena conclusa, ma poi i nerazzurri hanno preferito virare su un profilo già pronto come Yann Sommer, con maggiore conoscenza dei campionati europei.

Il portiere brasiliano rappresenterebbe una scommessa per i nerazzurri, sia per la sua giovane età, appena ventiquattrenne, sia per la poca esperienza nelle competizioni internazionali, avendo giocato solamente in Brasile, ma comunque sul portiere ci sarebbero diversi club ed i nerazzurri vorrebbero anticipare la concorrenza.

Per arrivare al cartellino dell'estremo difensore brasiliano servirebbero almeno 14 milioni di euro, base sulla quale il club brasiliano potrebbe trovare un accordo per la cessione del giocatore.

La situazione dei nerazzurri: una settimana dal derby

La prossima sfida di campionato vedrà opposti Inter e Milan in un derby che nella storia mai si era verificato con le due squadre prime in classifica a punteggio pieno, e che probabilmente segnerà in modo netto l'inizio della stagione per le due compagini milanesi.

Il Milan sembrerebbe arrivare all'appuntamento con la stracittadina leggermente più acciaccato, con diversi tra i suoi top players che hanno avuto dei risentimenti fisici dopo le prestazioni con le loro nazionali; i nerazzurri arrivano invece al gran completo, con il tecnico Simone Inzaghi che dovrà operare delle scelte nette nello schieramento degli undici titolari.

Nel frattempo i nerazzurri sembrerebbero aver chiuso l'affare per un nuovo sponsor sulla maglia ufficiale di gara, dove sul retro apparirà la scritta "U-Power", il nuovo sponsor che verserà nelle casse dei nerazzurri circa 5 milioni di euro a salire nei prossimi tre anni, fornendo importante liquidità per il progetto finanziario dei nerazzurri.

Dalle ultime notizie che filtrerebbero da Appiano Gentile, Simone Inzaghi sarebbe incline a schierare la formazione tipo, con Mkhitaryan ancora preferito a Davide Frattesi, nuovo acquisto dei nerazzurri ancora a secco di gol in campionato con la sua nuova maglia.

In attacco dovrebbero partire Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con quest'ultimo in grande forma.