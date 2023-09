La Juventus sta vivendo un momento impegnativo fra vicende sportive ed extra calcistiche, su tutte la positività al testosterone di Pogba. Nonostante questo si continuano ad associare alla società bianconera giocatori che potrebbero migliorare la rosa bianconera. Uno dei nomi accostati alla Juve è quello di Sancho, centrocampista inglese del Manchester United pagato più di 70 milioni di euro dalla società inglese dopo le stagioni al Borussia Dortmund. Sancho è una delle riserve della squadra. Il suo rapporto con l'allenatore Ten Hag non sembra ideale, e c'è una crescente probabilità che il giocatore lasci la società inglese a gennaio, magari in prestito.

Difficile trovare società pronte ad investire sul cartellino.

La Juventus valuterebbe l'arrivo in prestito di Sancho a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Sancho in prestito, magari con la possibilità di inserire un diritto di riscatto. La versatilità del giocatore inglese è un punto a suo favore, in quanto può giocare sia sulle fasce in un modulo 3-5-2, offrendo una possibilità offensiva significativa. Sancho può giocare a tutta fascia nel 3-5-2 o eventualmente come seconda punta a supporto di un riferimento offensivo. L'inglese potrebbe rendere al meglio nel 4-3-3 ma non è escluso che Allegri alla lunga possa modificare la sua idea di gioco, soprattutto quando avrà risposte importante dal centrocampo.

Sancho sarebbe un rinforzo importante anche se l'esigenza principale sembra essere quella di acquistare un centrocampista, soprattutto se fosse confermata la positività di Pogba al testosterone. La società bianconera starebbe valutando la rescissione contrattuale del francese nell'eventualità in cui le contro analisi dovessero confermare l'esito del controllo antidoping in Udinese-Juventus.

Per questo si parla del possibile arrivo di Habib Diarra dello Strasburgo, così come di quello di Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach. Si tratterebbe di investimenti per il presente e per il futuro, che andrebbero a garantire fisicità e qualità al centrocampo bianconero.

La carriera professionale di Jadon Sancho

Il giocatore Jadon Sancho è cresciuto nel settore giovanile del Watford, per poi trasferirsi all'età di 15 anni al Manchester City.

Due stagioni nella società inglese prima che dell'approdo al Borussia Dortmund per 20 milioni di euro nel Calciomercato estivo del 2017. 4 stagioni nella società tedesca fino al trasferimento al Manchester United nel calciomercato estivo del 2021 per 85 milioni di euro. Il giocatore non si è confermato allo United dopo le stagioni importanti nella società tedesca.