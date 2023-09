Dopo la vittoria della Juventus per 3-1 contro la Lazio, in cui ha segnato due gol, Dusan Vlahovic è stato intervistato da Dazn e ha condiviso le sue opinioni su diversi argomenti, non solo riguardanti il match di campionato.

Il giocatore Vlahovic ha parlato della vittoria contro la Lazio in campionato

Dusan Vlahovic ha sottolineato che la vittoria è un grande morale per la squadra e che hanno lavorato duramente per ottenerla. Ha aggiunto che la Juventus ha meritato la vittoria elogiando anche la Lazio per la sua prestazione.

In merito alla scorsa stagione ha invece dichiarato: "L’anno scorso è stato difficile e alla fine non abbiamo fatto male.

Ma siamo finiti dietro per le altre vicende". Evidente il riferimento alle inchieste giudiziarie che hanno portato alla penalizzazione in campionato e alla successiva esclusione dalla Conference League da parte della Uefa.

Ha poi aggiunto: 'Adesso siamo più arrabbiati, abbiamo dei conti in sospeso’. L’obiettivo della Juventus rimane la qualificazione alla Champions League, come hanno confermato anche di recente il tecnico Massimiliano Allegri e il Football Director Cristiano Giuntoli.

Dusan Vlahovic ha parlato anche della pubalgia che lo ha condizionato la scorsa stagione

Il giocatore della Juventus Vlahovic ha parlato della sua pubalgia della scorsa stagione, riconoscendo di aver sofferto per tutta l’annata calcistica.

Tuttavia, ha sottolineato che se scendeva in campo, significava che era pronto a dare il suo contributo. Ha definito quella situazione come un "capitolo chiuso" che adesso guarda al futuro con l’obiettivo di fare bene nel presente.

La punta ha parlato anche di Federico Chiesa, sottolineando che sono amici e si conoscono da molto tempo.

Secondo Vlahovic il giocatore italiano sta contribuendo in modo significativo alla squadra e spera che otterranno grandi risultati insieme.

Il giocatore della Juve Vlahovic su Pogba

Riguardo a Paul Pogba, Vlahovic ha evitato di commentare ulteriormente sulla situazione, ma ha espresso la speranza che la questione si risolverà al più presto e gli ha augurato in bocca al lupo.

A tal riguardo le contro analisi sulla positività al testosterone sono previste ad inizio ottobre. Se dovessero confermare il test anti doping dopo Udinese-Juventus, il giocatore sarà squalificato. Da valutare la durata, molto dipenderà dalla volontarietà o meno dell'assunzione dell'integratore che gli avrebbe consigliato un medico di fiducia negli Stati Uniti.

Un inizio di stagione importante per Dusan Vlahovic che ha segnato 4 gol in 4 match. Buon inizio anche per il suo compagno di settore avanzato Chiesa, che ha realizzato 3 gol.