Le quotazioni per la vittoria dello scudetto sono ancora cambiate dopo la quarta giornata di Serie A ed ora vedono l'Inter favorita in solitaria con Juventus e Milan appaiate subito dietro. Una corsa, quella per il tricolore che ha coinvolto anche i giornalisti Fabrizio Biasin e Riccardo Trevisani, che a Sportmediaset e Radio 24 hanno sottolineato come sia prematuro proiettare l'Inter ad una vittoria sicura del campionato.

Juventus, i bianconeri salgono al secondo posto nelle quotazioni per la vittoria dello scudetto: l'Inter ancora la favorita

La quarta giornata di campionato vista dai maggiori bookmakers in circolazione ha permesso sostanzialmente a due squadre, Juventus ed Inter, di cambiare la loro quotazione per la vittoria finale dello Scudetto.

La compagine guidata da Simone Inzaghi, dopo aver conquistato la vetta della classifica a seguito della vittoria roboante per 5 a 1 nel derby col Milan, ha visto scendere la propria quota come favorita per il raggiungimento del tricolore da 3.35 a 2.20. La Juventus invece, grazie alla vittoria ottenuta sabato per 3 a 1 contro la Lazio di Maurizio Sarri, è scalata al secondo posto nella graduatoria per le favorite alla corsa scudetto, arrivando ad una quota pari a 3.85. La stessa del Milan, che ha perso evidentemente credito a seguito della succitata sconfitta con i cugini nerazzurri. Il Napoli, che starebbe riscontrando delle difficoltà nell'ingranare la marcia con il suo neo tecnico Rudi Garcia, attualmente non verrebbe più considerata neanche tra le prime 3 favorite per la vittoria finale dello scudetto e l'aumento della sua quotazione da 4.75 a 5.25 ne è la riprova.

Molto più lontane nelle quotazioni per la corsa al tricolore appare poi la Roma di José Mourinho, data a 25, l'Atalanta di Giampiero Gasperini data a 31 e la Lazio di Maurizio Sarri data a 35.

Biasi: 'Sento dire che l'Inter è la favorita per lo scudetto ma Allegri è tornato perché convinto di poter vincere'

Della possibile sfida scudetto che potrebbero intraprendere Juventus ed Inter in questa stagione ha parlato ai microfoni di Pressing anche il giornalista Fabrizio Biasin: "Sento dire spesso che Inzaghi ha l’obbligo di vincere lo scudetto, ma quando Allegri decide di tornare alla Juventus pensa di vincerlo subito o in 5 anni?

Ricordo che la Juventus è ad oggi la squadra col maggior monte ingaggi della Serie A. Forse non è forte quanto Inter ma lui è tornato alla Juventus perché era fermamente convinto di poter vincere lo scudetto".

Trevisani: 'Bisogna andarci piano col dire che il Milan è finito e l'Inter ha già vinto lo scudetto'

Infine anche il giornalista Riccardo Trevisani a Radio 24 ha parlato della possibile corsa allo scudetto: "Non è un caso che la vetta della classifica si stia sgranando, ci sono delle squadre tanto più forti delle altre. Andiamoci piano a dire che il Milan sia finito e che l'Inter abbia già vinto lo Scudetto. I nerazzurri erano già molto più forti due anni fa e non l'hanno vinto"