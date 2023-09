Uno dei giocatori che non rientra nei piani dell'Inter per il presente e per il futuro è chiaramente Correa, che non a caso è stato ceduto al Marsiglia negli ultimi giorni del mercato con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni. Anche in caso di ritorno a Milano, però, i nerazzurri cercheranno di piazzarlo a qualche altro club, possibilmente a titolo definitivo. Non è escluso che l'attaccante argentino possa restare in Italia visto che un sondaggio nei giorni scorsi per Correa lo avrebbe fatto la Juventus, con Massimiliano Allegri che potrebbe rilanciarlo nel suo scacchiere tattico.

Il Milan ha cominciato molto bene questa stagione, come dimostra il primato a punteggio pieno in campionato con 9 punti, alla pari proprio con l'Inter. I rossoneri, però, starebbero già pensando a come rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Si cerca un rinforzo in difesa e il grande sogno sarebbe de Ligt.

Juventus su Correa

L'Inter ha ceduto al Marsiglia Joaquin Correa con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione in Champions League. Non essendo una condizione certa, però, i nerazzurri sono alla ricerca di un acquirente qualora il giocatore dovesse tornare in Patria. Uno dei club che sarebbe interessato è la Juventus, che un sondaggio lo ha fatto già nelle scorse settimane senza affondare mai il colpo.

Il Tucu potrebbe permettere a Massimiliano Allegri anche di cambiare modulo passando al 4-3-3 visto che, pur giocando da seconda punta a Milano, si adatta meglio da esterno d'attacco. La valutazione dell'attaccante argentino si aggirerà sui 10-12 milioni di euro, cifra necessaria per non realizzare una minusvalenza.

I due club potrebbero intavolare uno scambio alla pari con la Juve che metterebbe sul piatto Milik, che ha una valutazione simile e permetterebbe ai bianconeri anche di realizzare una piccola plusvalenza dopo averlo riscattato dal Marsiglia per 7 milioni di euro questa estate.

Milan su De Ligt

Il Milan potrebbe intervenire per rinforzare la difesa la prossima estate. I rossoneri si stanno guardando intorno alla ricerca di una vera e propria occasione di mercato e una di queste potrebbe essere de Ligt, che al Bayern Monaco non è intoccabile, soprattutto dopo l'arrivo di Kim dal Napoli. Il centrale olandese è valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro, ma Furlani e Moncada avrebbero la carta giusta per abbassare notevolmente l'esborso economico.

Si tratta di Kalulu, valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro, che piaceva già ai bavaresi questa estate e che piace per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sia da centrale che da terzino destro.