Nelle scorse ore l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb delle ambizioni della formazione bianconera, escludendola dal giro delle squadre che potranno lottare per lo scudetto. Della stagione che potrà percorrere la Juve e del momento critico di Paul Pogba ha parlato anche l'ex ciclista Claudio Chiappucci, intervistato dalla redazione di Juventusnews24.

Juventus, Moggi: 'La formazione bianconera non è all'altezza di Inter e Milan, le due squadre che si giocheranno lo scudetto'

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni di Tuttomercatoweb e parlando della formazione bianconera, l'ha esclusa dalla corsa per lo scudetto: "La Juve non è all’altezza delle milanesi ma ha un vantaggio enorme: non ha partite infrasettimanali.

Può arrivare in zona Champions. Niente scudetto per i bianconeri? No. Se lo giocheranno Milan e Inter, loro hanno fatto un mercato migliore". Moggi è poi voluto restare sul tema calciomercato, sottolineando come il problema di fondo della recente sessione di rafforzamento estiva delle maggiori squadra italiane sia stata la mancanza di liquidità, fattore che non ha permesso a calciatori di qualità di raggiungere un campionato che secondo lo stesso Moggi è rimasto di basso livello come lo era l'anno scorso. Moggi ha infine parlato di due squadre nello specifico, Napoli e Lazio, evidenziando come entrambe le formazioni potrebbero non replicare quanto di buono fatto nella precedente annata. Soprattutto Il Napoli, secondo Moggi, avrebbe perso tanto con la partenza del difensore centrale Kim.

Chiappucci: 'Questa Juventus è ancora lontana dall'essere la grande squadra che era una volta'

Anche l'ex ciclista Claudio Chiappucci ha parlato della Juventus e delle ambizioni che la squadra bianconera potrebbe nutrire in questa stagione.

Chiappucci, intervistato da Juventusnews24 ha dunque detto: "È ancora lontana dall’essere la grande Juve.

La fortuna è che, non essendo impegnata sulle coppe, è concentrata sul campionato. Questo può essere un vantaggio per tornare ad essere una grande Juve. Ci sono stati molti cambiamenti senza arrivi importanti. Bisogna vedere se questo sarà favorevole per una squadra come la Juve che attualmente non ha grandi campioni". Chiappucci, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Pogba: secondo l'ex ciclista, il calciatore francese avrebbe perso lo smalto di una volta e a causa dei tanti problemi fisici potrebbe non ritrovarlo più in carriera. Secondo Chiappucci il centrocampista non sarebbe più un elemento da annoverare tra i top player della Juventus e la sua acquisizione ad oggi si sarebbe rivelata un errore.