Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su Youtube, la Juventus difficilmente potrebbe accettare lo scambio con l'Inter che prevedrebbe il passaggio di Khephren Thuram in nerazzurro al posto di Davide Frattesi. Piuttosto, stando alle parole dell'esperto di calciomercato, la Vecchia signora accetterebbe la partenza di Locatelli pur di ingaggiare il mediano ex Sassuolo e Roma.

Schira: 'L'offerta di Tether molto lontana dalle valutazioni fatte dagli Agnelli per il club'

"Più che Thuram, vedo la Juve incline a scambiare Locatelli per Frattesi", questo è uno dei passaggi chiave dell'ultimo video pubblicato su Youtube da Nicolò Schira.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Il capitano bianconero ha un agente molto vicino all'Inter, hanno grandi rapporti con Ausilio, i giocatori italiani a Marotta sono sempre piaciuti, quindi uscirebbe un nazionale italiano ne entrerebbe un altro. Inoltre oggi quel tipo di calciatore con le caratteristiche di Locatelli non c'è nella rosa dell'Inter. È chiaro che non è un nome che infiamma la tifoseria nerazzurra, così come magari Frattesi non è il nome oggi più popolare nel mondo bianconero. Sarebbe il classico scambio nel quale due ragazzi in difficoltà nelle rispettive squadre farebbero un tentativo da un'altra parte per vedere cosa accadrebbe".

Schira, restando in tema Juventus ma uscendo dall'argomento mercato, ha poi dato una lettura più finanziaria al rifiuto di John Elkann e della famiglia Agnelli rispetto alla proposta di acquisizione della Juventus da parte del colosso delle stablecoin Tether: "John Elkann oggi ha parlato e ha detto che la Juve non è in vendita.

E quindi Tether e Paolo Ardoino devono mettersi il cuore in pace perché in questo momento la loro offerta da un miliardo di euro non interessa. Anche perché la Juve mi risulta che sia valutata dagli Agnelli e da Exor tra i due e i due miliardi e mezzo, quindi siamo anche molto distanti da una valutazione eventuale di mercato che possa ingolosire John e la famiglia. In questo momento la Juve e ribadisco quello che viene detto ufficialmente, non è in vendita. Poi dichiarazioni ufficiali, trattative, vedremo, sicuramente ma credo che Tether non sia l'interlocutore giusto. Fosse arrivato magari un altro tipo di imprenditore si poteva parlare ma non uno che ha a che fare con le criptovalute, che sono sempre cose un po' sui generis e misteriose".

I tifosi rispondono a Schira: 'Se ci danno Frattesi a 25 milioni ok, altrimenti avanti un altro'

Le parole di Schira sullo scambio con l'Inter ha acceso il dibattito sul web: "Thuram-Frattesi? Cioè gli diamo il nostro miglior centrocampista per il loro 'peggiore'. Se ce lo danno a 20-25 milioni Frattesi si può fare, altrimenti avanti un altro" scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Per Thuram mai, per Locatelli subito. Per favore".