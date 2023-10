Inter e Juventus sarebbero alla ricerca di profili per rinforzare le rispettive rose. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri avrebbero pensato di fare un sondaggio per Tomas Soucek del West Ham per potenziare la mediana. Sarebbe alla ricerca di un centrocampista di spessore anche la Juventus. Sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero i nomi di Khephren Thuram del Nizza e Lucas Vazquez del Real Madrid. Su Rafael Leao del Milan avrebbe invece puntato gli occhi il Paris Saint Germain.

Dalla Premier League il possibile rinforzo per l'Inter

L'Inter potrebbe regalare Tomas Soucek a Simone Inzaghi nella prossima estate. Il calciatore ha il contratto in scadenza tra un anno con il West Ham che ha il diritto di rinnovare per un altro anno il rapporto con il giocatore. Il profilo sarebbe ritenuto molto congeniale allo scacchiere tattico dell'allenatore ex Lazio. La valutazione del capitano della squadra inglese sarebbe di circa 20 milioni di euro e l'operazione di mercato potrebbe andare in porto sopratutto se dovesse essere sacrificato Nicolò Barella a fine stagione. Sulle tracce dell'ex Cagliari ci sarebbero Liverpool e Newcastle.

Il Paris Saint Germain studia il colpo targato Rafael Leao

Il Milan potrebbe ricevere un'offerta molto allettante per Rafael Leao a giugno. Il portoghese sarebbe stato individuato come erede di Kylian Mbappè dal Paris Saint Germain. Il club transalpino potrebbe mettere sul piatto circa 90 milioni di euro. I rossoneri non vorrebbero privarsi di Leao ma rinunciare a determinate cifre non è cosa semplice.

Il ragazzo ex Lille ha da poco rinnovato il suo contratto con il Milan fino al 2028 ed è un punto fermo per la rosa di Stefano Pioli.

La Juventus interessata a Thuram e Vazquez

La Juventus potrebbe ingaggiare un centrocampista e un esterno. Il primo obiettivo sarebbe Thuram del Nizza. La valutazione del francese sarebbe di circa 30 milioni di euro.

Per quanto riguarda la fascia destra, il nome arriverebbe direttamente dalla Spagna, sponda Real Madrid. Si tratterebbe di Lucas Vazquez che non sarebbe più nelle strategie dei Blancos. Il ragazzo ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe partire già a gennaio. Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, potrebbe decidere di lasciarlo partire anche tra qualche mese per circa 10 milioni di euro, onde evitare di perderlo a parametro zero a giugno. L'arrivo di Vazquez avrebbe già avuto il consenso di Massimiliano Allegri che potrebbe così schierarlo sia come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 che come terzino in una possibile difesa a quattro. La sessione invernale di Calciomercato potrebbe riservare agli amati del calcio parecchie sorprese.