La Juventus sarebbe già al lavoro per rinforzare il centrocampo in previsione del mercato di gennaio. Nelle ultime settimane il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista del Tottenham, è stato accostato insistentemente ai bianconeri, ma la valutazione di mercato stabilita dalla società inglese di circa 30 milioni di euro, non agevola un suo eventuale approdo a Torino. Un altro nome che si sarebbe quindi aggiunto in questi giorni fra quelli seguiti dalla società bianconera è André Gomes, portoghese classe 1993 dell'Everton. Il suo contratto è in scadenza a giugno e per questo potrebbe approdare a Torino a prezzo vantaggioso.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di André Gomes a gennaio

Il portoghese André Gomes è un centrocampista dotato di grande versatilità, con una notevole abilità nella gestione del pallone a una fisicità importante: per caratteristiche tecniche e fisiche sarebbe ideale per il gioco di mister Allegri.

La valutazione di mercato di André Gomes è di 15 milioni di euro, ma la Juventus potrebbe cercare di acquistarlo a prezzo più contenuto in quanto il centrocampista è in scadenza di contratto con l'Everton a giugno. Inoltre, in questo inizio di stagione, il lusitano di fatto non sta giocando e questo potrebbe agevolare la sua partenza anticipata.

Nella sua carriera professionale André Gomes ha giocato nel Benfica, nel Valencia e poi nel Barcellona, fino al trasferimento all'Everton.

La scorsa stagione invece è stato in prestito al Lille, per poi ritornare in Inghilterra nel recente Calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri giocatori per rinforzare il centrocampo a gennaio, specialmente dopo le incertezze che riguardano Paul Pogba e le ultime vicende legate a Nicolò Fagioli.

Ai bianconeri piacerebbe da tempo Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo classe 2004: il suo prezzo di mercato è di 20 milioni di euro. Un altro giocatore seguito dalla società bianconera è Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.

La società bianconera valuterebbe intanto dei rinforzi anche nel settore avanzato.

Piace Domenico Berardi del Sassuolo, l'alternativa sarebbe Federico Bernardeschi del Toronto: il centrocampista offensivo toscano potrebbe far ritorno alla Juventus in prestito con diritto di riscatto a fine stagione.