La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e mercato. La società bianconera valuta per gennaio due acquisti, uno a centrocampo ed un altro nel settore avanzato, come recentemente dichiarato da Paolo Paganini sul suo profilo X e ha parlato anche di un grande rinforzo nel Calciomercato estivo per la società bianconera.

Il giornalista sportivo Paganini ha parlato dei possibili arrivi di Habib Diarra e Domenico Berardi a gennaio

'I 100 anni degli Agnelli-Juventus non sono stati un atto simbolico ma, da quello che so, sono un segnale di rilancio in grande stile a cominciare dal mercato invernale (Berardi e Diarra) sino a giugno dove è già stato pianificato l’acquisto di un top player'.

Questo il post pubblicato da Paolo Paganini sul profilo X. Il giornalista sportivo ha dichiarato come la società bianconera già nel mercato di gennaio potrebbe decidere di rinforzare il centrocampo ed il settore avanzato menzionando i nomi di Habib Diarra e Domenico Berardi.

Entrambi i giocatori sono stati già trattati dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Il centrocampista dello Strasburgo è un classe 2004 ed ha una valutazione di mercato di 30 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il giocatore del Sassuolo fino a qualche settimana fa la società emiliana lo valutava una somma di almeno 30 milioni di euro. Attualmente la società emiliana potrebbe decidere di diminuire le richieste accontentandosi di qualche milione di euro in meno rispetto a quella che era la valutazione di mercato del giocatore.

La Juve potrebbe acquistare un grande giocatore nel calciomercato estivo

Paganini ha parlato anche del possibile acquisto di un grande giocatore nel settore avanzato. Non ha menzionato il nome ma quel che sembra certo è che la società bianconera è pronta a regalarsi un rinforzo importante soprattutto se se dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League.

Non è da scartare la possibilità che la Juve attinga al mercato dei parametri zero. A tal riguardo piacciono diversi giocatori del campionato spagnolo, Lucas Vazquez del Real Madrid, Sergio Roberto del Barcellona e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, in scadenza di contratto a giugno. La punta sarebbe un profilo gradito anche perché sarebbe al terzo ritorno a Torino dopo l'esperienze professionali dal 2014 al 2016 e dal 2020 al 2022 nella società bianconera.