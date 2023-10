Michele Di Gregorio, portiere del Monza, continua a stupire con le sue prestazioni positive: con quattro clean-sheet in sette partite di campionato in questa stagione, il classe '97 si è affermato come un punto di forza della squadra brianzola. Le sue prestazioni avrebbero attirato l'attenzione di diversi grandi club, in particolare dell'Inter, ma anche di alcune squadre della Premier League.

Le dichiarazioni dell'agente del portiere e l'interesse dei nerazzurri

L'agente di Di Gregorio, Carlo Alberto Belloni, in questi giorni ha parlato apertamente del futuro del suo assistito: "Di Gregorio è un calciatore che lavora con dedizione e costanza, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

Il suo impegno ha contribuito al record di imbattibilità del Monza in Europa, superiore persino a quello del Real Madrid", ha dichiarato Belloni.

L'agente del giocatore ha poi continuato affermando: "Le lusinghe provenienti dalla Premier League sono lusinghiere, ma finora ci siamo focalizzati sulla permanenza a Monza, almeno per un'altra stagione."

In queste ultime ore il portiere sarebbe stato accostato anche all'Inter, come idea per il dopo Sommer e la sensazione è che la situazione possa evolvere nella prossima estate.

Il passato nerazzurro del portiere

Peraltro Michele Di Gregorio è cresciuto calcisticamente proprio nelle giovanili dell'Inter, che lo aveva girato in prestito per alcuni anni (al Renate, al Novara e al Pordenone), poi nel 2020 aveva lasciato definitivamente i nerazzurri per passare al Monza, dove da allora si è ritagliato sempre più un ruolo da protagonista.

Il suo ritorno alla squadra nerazzurra potrebbe essere quindi una possibilità per l'estate 2024, specialmente alla luce delle incertezze attorno al futuro del più esperto Yann Sommer, attuale estremo difensore dell'Inter.

Le caratteristiche tecniche di Michele Di Gregorio

Con un'altezza di 187 cm e la sua reattività tra i pali, Di Gregorio è diventato un punto fermo per il Monza e uno dei migliori portieri della Serie A a livello di statistiche.

Nonostante non abbia mai esordito in prima squadra con l'Inter, il suo talento è innegabile e potrebbe essere pronto per il trasferimento in un grande club; inoltre ci sarebbe per lui anche la possibilità di essere convocato in Nazionale, che non è da escludere, anche se il ruolo del portiere è già parecchio coperto tra gli azzurri di Spalletti.