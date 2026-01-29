La sessione di calciomercato invernale si avvia verso la sua conclusione, ma come spesso accade è proprio nelle ultime battute che si concentrano le trattative più intense. In questo contesto, tra i nomi che stanno infiammando queste ore ci sarebbe quello di Kamaldeen Sulemana, giovane esterno dell’Atalanta, finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà sul proprio canale YouTube, attorno al calciatore ghanese dell'Atalanta si starebbe creando una coda importante di club formata da società del calibro di Roma, Napoli e Juventus.

Roma e Napoli si muovono, risposte diverse dall’Atalanta

Sempre secondo Pedullà, Roma e Napoli avrebbero già avviato i contatti con l’Atalanta per sondare la disponibilità del club bergamasco a cedere il giocatore. Le risposte ricevute, però, sarebbero state differenti. Con il Napoli, la famiglia Percassi si sarebbe detta disponibile a impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 20 milioni di euro. Una formula che consentirebbe al club partenopeo di valutare il rendimento del calciatore prima di un investimento importante. Discorso diverso, invece, per la Roma. Ai giallorossi, che in estate hanno strappato Gian Piero Gasperini proprio all’Atalanta, il club nerazzurro avrebbe aperto solo alla formula del prestito con obbligo di riscatto.

Una posizione più rigida, che riflette rapporti di mercato diventati meno distesi e che potrebbe incidere in maniera significativa sulle scelte della dirigenza romanista in questi ultimi giorni.

Anche la Juventus alla finestra, ma il Napoli è avanti

Nel quadro delineato da Alfredo Pedullà rientra anche la Juventus, che avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per Sulemana, senza però affondare il colpo. I bianconeri resterebbero interessati al profilo del giovane esterno, considerato un potenziale vice Yildiz, ma al momento sarebbero defilati rispetto alle altre pretendenti. Secondo Pedullà, infatti, il club attualmente in vantaggio nella corsa a Sulemana sarebbe proprio il Napoli, forte di una formula più gradita all’Atalanta e di un progetto tecnico che potrebbe valorizzare al meglio il talento del ghanese.