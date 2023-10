In un recente post pubblicato su X il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha parlato del girone di Champions League in cui è protagonista l'Inter ma anche il Salisburgo, attualmente una delle inseguitrici della Juventus per un posto che permetterebbe la partecipazione al nuovo Mondiale per Club previsto nel 2025. Il giornalista sportivo ha suggerito ai tifosi bianconeri di sostenere la vittoria dell'Inter contro la squadra austriaca, avversaria dei milanesi nel girone di Champions League.

Il giornalista sportivo ha suggerito ai tifosi della Juve di sostenere l'Inter nei match contro il Salisburgo

''La Juventus tifa Inter nelle prossime due giornate di Champions: infatti il Salisburgo è al momento l’immediata inseguitrice della Juve per l’ultimo posto disponibile per il Mondiale per Club 2025, e se non vincesse le prossime due non potrebbe matematicamente più raggiungerla''. Questo il post pubblicato da Tancredi Palmeri sul suo profilo ufficiale di X. Dichiarazioni che hanno avuto molto clamore mediatico, con molti tifosi della Juventus che hanno voluto rispondere al giornalista sportivo. Un utente ha scritto: ''Tifare Inter? I cartonati, prescritti, impuniti, graziati dici? Quelli potete tifarli solo voi''.

Un altro utente ha aggiunto: ''Tancredi questa è la classifica... Barca e Siviglia? Già davanti, c'è anche il Milan, se passa agli ottavi''. Come condiviso dall'utente che ha contestato la considerazione del giornalista sportivo, attualmente davanti al Salisburgo ci sono anche Siviglia e Barcellona, che hanno la possibilità di migliorare il ranking se dovessero qualificarsi agli ottavi di Champions League.

La classifica attuale in base al ranking

Al primo posto troviamo il Bayern Monaco con 86 punti, seguito dal Paris Saint Germain con 68 punti, Inter 61, Porto 55, Borussia Dortmund 54, Lipsia 50, Benfica 49, Atletico Madrid 48, Juventus 47, seguita da Barcellona a 44, Siviglia a 41 e Salisburgo a 39 punti.

Al mondiale per club parteciperanno 12 squadre dell'Europa, le 4 vincenti delle Champions ‘21, ‘22, ‘23 e ‘24 e le 8 con miglior ranking Uefa nello stesso quadriennio.

Nel ranking prima menzionato non sono presenti infatti le vincitrici della Champions League delle ultime tre stagioni, a cui bisognerà aggiungere quella della stagione 2023-2024.

Sono certe di partecipare quindi Chelsea, Real Madrid e City (campioni). Grazie al ranking, anche il Bayern è dentro. Psg (66) e Inter sono le prime inseguitrici: una buona Champions intesa come passaggio agli ottavi darebbe loro la sicurezza matematica di una partecipazione. Con i vincitori della Champions League 2024 siamo a 7 squadre. Ne mancano 5. Al momento la classifica è questa: Benfica 49, Juve 47, Porto 45, Borussia 44, Barcellona 42 punti.

Il montepremi complessivo della prima edizione del Mondiale per Club 2025 sarà di circa 2.5 miliardi di euro. La vincitrice prenderà invece ben 100 milioni di euro.