Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, ritorna la Serie A subito con un big match che potrebbe risultare fondamentale per la corsa allo Scudetto. Domenica 22 ottobre alle ore 20:45 a San Siro, il Milan di Stefano Pioli capolista ospita la Juventus di Max Allegri che cerca una vittoria importante per avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica. Le due compagini presentano defezioni importanti come Maignan, Theo e Danilo ma la sfida è pronta a regalare emozioni importanti.

Milan, 4-3-3 per Pioli: in porta spazio a Mirante, chance per Musah

Per quanto concerne la possibile formazione rossonera, mister Pioli è pronto a confermare il 4-3-3 ma deve rinunciare a due pedine fondamentali come Mike Maignan e Theo Hernandez, squalificati dopo il match di Marassi con il Genoa. Visto l'infortunio di Sportiello, in porta toccherà ad Antonio Mirante. In difesa, spazio a Tomori e Thiaw come coppia centrale, mentre sulle corsie esterne spazio a Florenzi e capitan Calabria.

A centrocampo, torna disponibile Krunic ma in cabina di regia possibile conferma per Adli. L'ex Bordeaux dovrebbe esser affiancato da Reijnders e Musah, viste le condizioni non perfette di Lotfus-Cheek che potrebbe ritornare nella sfida di Champions contro il Paris Saint Germain.

In attacco, tutto confermato con il tridente formato da Leao, Pulisic e Giroud. Okafor e Jovic pronti a subentrare a partita in corso, mentre Pioli perde Chukwueze che dovrebbe restare ai box per circa un mese.

Juve, 3-5-2 per Allegri: torna Vlahovic, conferma per Mckennie

La Juventus cerca una vittoria prestigiosa in quel di San Siro per avvicinarsi sempre più alla vetta della classifica.

Come Pioli, anche Allegri deve far fronte a defezioni importanti come quella di capitan Danilo che resterà fuori per diverse partite.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico bianconero è pronto a confermare il 3-5-2. Davanti a Szczesny, difesa a tre formata da Gatti, Rugani e Bremer. A centrocampo, spazio a Locatelli nel ruolo di play davanti alla difesa, mentre ai lati confermatissimi Rabiot e Mckennie che agirà da mezz'ala.

Sulle corsie esterne spazio a Weah e Kostic, in vantaggio nel ballottaggio con Cambiaso.

In attacco, torna Dusan Vlahovic. Dopo i problemi alla schiena, l'attaccante bianconero è pronto a rientrare e dovrebbe esser affiancato da Milik, in vantaggio su Kean. Possibile panchina per Federico Chiesa, non al meglio per fastidi muscolari.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Milan-Juventus [VIDEO]:

Milan(4-3-3): Mirante; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic.

Juventus(3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Bremer; Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.