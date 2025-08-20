Cercasi attaccante in casa Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un altro giocatore che possa puntellare il reparto offensivo. L'obiettivo numero uno resta Randal Kolo Muani ma la richiesta di 50 milioni da parte del Psg ha complicato la trattativa. Per questo, la Vecchia Signora valuta possibili alternative come Richarlison del Tottenham. Anche se prima di imbastire un'operazione del genere sarebbe necessario cedere un elemento in attacco, in particolare Dusan Vlaovic.

Idea Richarlison per l'attacco

Dopo una stagione complicata con diversi stop fisici, l'attaccante brasiliano è tornato protagonista con la maglia degli Spurs siglando subito una doppietta nell'esordio in Premier League contro il Burley.

Forza fisica, qualità, senso del gol e duttilità vista la sua capacità di giocare anche come esterno e trequartista. Tutte caratteristiche che piacciono a mister Tudor. La Juve starebbe quindi sondando il terreno, ma in questo momento non si può parlare di una trattativa reale e concreta, bensì di un'idea e di un gradimento, vista la volontà del Tottenham di trattenere il brasiliano soprattutto dopo l'addio di Son e l'infortunio di Maddison. Solo un'offerta fuori mercato da circa 40 milioni potrebbe cambiare le carte in tavola: a quel punto il club di Londra che potrebbe pensare a un'eventuale cessione.

Una cifra che al momento la Juventus non è in grado di investire vista la difficoltà nel piazzare Dusan Vlahovic, seguito da diversi club italiani ma anche europei.

La cessione del serbo risulta fondamentale per affondare il colpo per un altro attaccante.

Continua il pressing per Molina

Nahuel Molina resta l'obiettivo numero della Juventus per rinforzare le corsie laterali. L'argentino è stato opzionato dalla dirigenza ma anche da mister Tudor come giocatore ideale per il sistema di gioco bianconero vista la sua grande fisicità, capacità negli assist e senso del gol, come mostrato durante la sua esperienza italiana con la maglia dell'Udinese. I contatti con l'Atletico sono sempre più frequenti e il classe '98 avrebbe aperto al passaggio in bianconero visto il poco spazio in questa nuova stagione. Infatti, l'esterno argentino non è la prima scelta di Simeone che gli sta preferendo altri interpreti come Marcos Llorente.

La cessione sembrerebbe quindi inevitabile con la Juve che resta alla finestra. I Colchoneros non fanno però sconti dal punto vista del cartellino che si aggira attorno ai 25 milioni di euro.

Molina resta l'obiettivo primario ma il club bianconero valuta eventuali alternative come Josh Doig del Sassuolo, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni e Arnau Martinez, per il quale il Girona chiede una cifra tra i 10 e i 12 milioni.