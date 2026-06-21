Secondo le ultime di calciomercato, il Napoli starebbe valutando l'inserimento in una trattativa che coinvolge da settimane la Juventus, quella per Sorloth, mentre l'Inter avrebbe già individuato uno dei possibili eredi di Stefan De Vrij. Sul fronte Milan, invece, prosegue il lavoro per completare l'organigramma societario.

Napoli pronto a inserirsi per Sorloth: Juventus avvisata

Alexander Sorloth potrebbe diventare uno dei nomi più caldi delle prossime settimane. L'attaccante dell'Atletico Madrid era stato accostato con insistenza alla Juventus, ma la trattativa tra i bianconeri e il club spagnolo starebbe attraversando una fase di stallo.

Alla base delle difficoltà ci sarebbe la distanza tra domanda e offerta, con l'Atletico che continua a mantenere una valutazione vicina ai 35 milioni per il bomber.

Una situazione che avrebbe attirato l'attenzione del Napoli. La dirigenza partenopea, guidata da Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, starebbe infatti monitorando con attenzione l'evolversi dei contatti tra Juventus e Atletico Madrid. La possibile partenza di Lorenzo Lucca, magari per sbloccare l'affare Gila, renderebbe necessario l'arrivo di un nuovo attaccante e il profilo di Sorloth rappresenterebbe una soluzione particolarmente gradita per caratteristiche tecniche e capacità realizzative. Per questo motivo il Napoli potrebbe decidere di inserirsi concretamente nella corsa al norvegese, approfittando delle difficoltà incontrate finora dai bianconeri.

Inter su Ostigard per il dopo De Vrij, Milan orientato verso un ds italiano

In casa Inter, invece, sarebbe già iniziata la ricerca del difensore destinato a raccogliere l'eredità di Stefan De Vrij, sempre più vicino a lasciare Milano a parametro zero per trasferirsi in Grecia. Tra i profili seguiti dalla dirigenza nerazzurra avrebbe guadagnato posizioni Leo Ostigard, reduce da una stagione positiva con la maglia del Genoa sotto la guida di Daniele De Rossi. Il centrale norvegese avrebbe convinto per rendimento, continuità e conoscenza del campionato italiano. Tuttavia, né il Genoa né il giocatore avrebbero manifestato l'intenzione di separarsi nell'immediato. Per questo motivo Giuseppe Marotta dovrebbe presentarsi con una proposta importante, stimata attorno ai 12 milioni di euro, per convincere il club ligure ad aprire una trattativa.

Nel frattempo, dall'altra parte di Milano, continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Matteo Moretto, Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic avrebbero ormai individuato la linea guida da seguire: puntare su un direttore sportivo italiano. L'obiettivo sarebbe quello di affidarsi a una figura già perfettamente inserita nelle dinamiche del calcio nazionale, capace di intervenire immediatamente nelle scelte strategiche del club, senza dover affrontare un periodo di adattamento a un contesto sconosciuto che sarebbe necessario per uno straniero.