La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo da vicino un nuovo profilo per il centrocampo della prossima stagione da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Andrea Colpani, centrocampista del Monza; nella prossima estate i nerazzurri potrebbero provare l'affondo per il giocatore, che secondo le ultime valutazioni di mercato potrebbe valere intorno ai 20-30 milioni di euro.

La trattativa di mercato però sarebbe complicata non solo dal prezzo, probabilmente abbordabile per i nerazzurri ma sicuramente considerato un investimento importante, ma anche dalla concorrenza sul giocatore; su Colpani infatti ci sarebbe l'attenzione anche della Juventus con il trequartista di Palladino che potrebbe inserirsi al meglio anche nel modulo di Allegri, il cui 3-5-2 è meno schematico e maggiormente suscettibile di piccole variazioni tattiche che consentirebbero a Colpani stesso di sprigionare la propria fantasia.

Ad oggi la Juventus sembrerebbe in vantaggio sul calciatore, sia a livello di proposta economica per il club monzese, sia dunque a livello di collocazione tattica del giocatore, ciò non significa che l'Inter non segua comunque il profilo con grande attenzione.

L'idea dell'Inter per il centrocampo del futuro: Andrea Colpani dal Monza

La dirigenza nerazzurra starebbe già effettuando internamente alcuni casting per cercare di identificare sul mercato quale sia il miglior colpo a centrocampo da portare a termine nella prossima estate ed il nome di Andrea Colpani sarebbe tra i papabili per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Il calciatore del Monza sarebbe adatto come mezzala di inserimento nel modulo del mister piacentino, anche se le sue scorribande potrebbero essere limitate da un lavoro di copertura che il tecnico dell'Inter richiede espressamente ai suoi centrocampisti; per questi motivi il calciatore potrebbe scegliere altre destinazioni e anche in questo caso le alternative per la giovane promessa del Monza non mancherebbero.

Su tutte come accennato la Juventus (che avendo in rosa uno tra Colpani stesso, Berardi del Sassuolo o Bernardeschi di ritorno dal Canada potrebbe considerare di tornare a schierare un tridente), con Allegri che in questi mesi in allenamento ha spesso provato il 433 differentemente dal collega nerazzurro Simone Inzaghi, fedelissimo di un 3-5-2 che rischierebbe di ingabbiare il talento del Monza in un ruolo non propriamente suo.

Il valore del giocatore sul mercato

Per quanto concerne il cartellino di Andrea Colpani, dopo l'ottimo avvio di campionato (4 reti in 8 partite) il valore del suo cartellino sarebbe lievitato a dismisura, attestandosi intorno ai 20-30 milioni di euro.

Una possibile trattativa con il Monza si potrebbe aprire dunque per non meno di 20 milioni, con il club brianzolo che sembrerebbe intenzionato a voler monetizzare nella prossima estate sul calciatore, aprendo dunque ad una possibile cessione in un top club.