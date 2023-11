Nelle scorse ore l'ex tecnico Fabio Capello alla Gazzetta dello Sport ha commentato il pareggio in campionato tra Juventus ed Inter, confessando di essere rimasto deluso dalla prestazione dei nerazzurri. Più critico ancora è stato Arrigo Sacchi, ex tecnico che intercettato all'evento Briglia d'Oro ha criticato entrambe le formazioni per aver scelto di impostare una gara prettamente difensiva.

Juventus-Inter vista da Capello: 'Mi aspettavo di più dall'Inter e penso che Allegri possa ritenersi soddisfatto'

L'ex allenatore Fabio Capello è stato intervistato nelle scorse ore ai microfoni della Gazzetta dello Sport e parlando della partita pareggiata per 1 a 1 da Juventus ed Inter ha detto: "Il pareggio può accontentare anche l’Inter, ma soprattutto accresce la convinzione della Juventus.

Allegri può dirsi soddisfatto, non credo la sua squadra potesse fare di più date le assenze, è un'iniezione di fiducia. Inzaghi? Mi aspettavo che l'Inter osasse di più per vincere, ma restano di gran lunga i favoriti per lo scudetto".

Capello si è poi concentrato su alcune individualità delle due squadre come quella di Dusan Vlahovic: l'ex allenatore ha confessato di essersi concentrato sui movimenti del serbo, che dopo aver trovato la via del gol ha lanciato segnali positivi ai compagni chiedendo continuamente il pallone addosso. Nello specifico, Capello ha sottolineato i movimenti di Vlahovic nell'azione del gol della Juventus, facendo i complimenti all'attaccante bianconero per aver prima recuperato palla, aver corso 50 metri in verticale e poi concluso l'azione con un secco destro all'angolo.

Meno elogi invece, ha riservato Capello alla marcatura di Federico Gatti su Lautaro Martinez in occasione dell'1 a 1 dell'Inter: secondo l'ex allenatore, Gatti avrebbe dovuto essere molto più vicino all'attaccante argentino per non permettergli di guardare la palla. Infine, Capello ha concluso la sua intervista parlando di Marcus Thuram ed evidenziando come pochi giocatori in Serie A sappiano passare la palla di prima come lui.

Secondo Capello, il figlio d'arte di Lillian, dovrebbe solamente migliorare nella fase realizzativa.

Sacchi: 'Juventus-Inter? Non ho visto una partita e questo perché oggi il calcio si interpreta in modo difensivo'

Di Juventus-Inter ha parlato anche un altro grande ex allenatore, Arrigo Sacchi, che ai margini dell'evento Briglia d'Oro ha detto della gara: "Non ho visto una partita, né da una parte e né dall’altra.

Oggi abbiamo rivoluzionato il calcio rispetto a coloro che lo avevano pensato, come un calcio offensivo e propositivo. Invece adesso lo interpretiamo come uno sport individuale e difensivo. Abbiamo dato spazio al tattico e non allo stratega".