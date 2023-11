L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. L'intenzione della società nerazzurra è quella di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da rimanere ai vertici della Serie A ed essere una protagonista nelle prossime edizioni della Champions League. In attesa di scoprire il futuro di Barella e Mkhitaryan, il club nerazzurro starebbe pensando di rinforzare il centrocampo con Thiago Alcantara del Liverpool.

Inter-Juve, possibile sfida per Thiago

Il centrocampista spagnolo non ha molto spazio nelle rotazioni di Jurgen Klopp e gli arrivi di calciatori importanti come Mac Allister e Szoboszlai potrebbero determinare il suo addio da Anfield.

Inoltre, la scadenza del contratto nel giugno 2024 favorirebbe anche un addio a parametro zero in estate. L'Inter starebbe monitorando questo profilo, ma deve fare i conti con il forte interesse della Juventus che come i nerazzurri vorrebbero aumentare la qualità nella mediana a disposizione di Allegri.

La sfida Inter-Juventus potrebbe proseguire anche su un altro calciatore che milita nel campionato italiano: ovvero Piotr Zielinski che come Thiago Alcantara, presenta il contratto in scadenza nel giugno 2024. Se non si raggiungesse un accordo per il rinnovo con il Napoli, il quale vorrebbe trattenere il calciatore data l'importanza del suo ruolo nello schema tattico di Garcia, sia i nerazzurri che i bianconeri potrebbero scontrarsi per un altro obiettivo di mercato.

Inter, possibile interesse di Frosinone e Torino per Bisseck

Altro obiettivo dell'Inter è quello di valorizzare i giovani presenti nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così che possano diventare elementi importanti per il presente ma soprattutto futuro dell'Inter. Tra questi, c'è sicuramente Yann Bisseck che in questa parte di stagione sta faticando nel trovare spazio.

Per questo motivo il classe 2000 potrebbe esser ceduto in prestito a gennaio per aumentare il minutaggio. Secondo gli ultimi rumor di mercato, il difensore tedesco sarebbe diventato un obiettivo di Frosinone e Torino, entrambe alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo. Molto dipenderà dalle condizioni di Pavard che dovrebbe restare fuori due mesi, con Bisseck che potrebbe avere diverse chance per guadagnarsi la riconferma fino al termine della stagione.

Intanto, i nerazzurri continuano a monitorare il profilo di Giorgio Scalvini come possibile colpo per l'estate. Il giovane centrale italiano viene valutato almeno 40 milioni di euro dall'Atalanta.