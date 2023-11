La Juventus inizia a muoversi per il prossimo mercato estivo. L'obiettivo della società bianconera è quello di rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri con elementi di assoluto spessore qualità, così da ritornare ai vertici del calcio italiano e soprattutto europeo. Per la trequarti, il sogno della Juve sarebbe Florian Wirtz, centrocampista del Bayer Leverkusen che sta incantando l'intero panorama calcistico.

Juve, bianconeri su Wirtz: interesse anche di Barcellona e Chelsea

Dopo il brutto infortunio occorso nella passata stagione, il numero dieci del Leverkusen ha iniziato la stagione in maniera ottimale siglando già tre reti in Bundesliga.

Un ruolo fondamentale nel Leverkusen di Xavi Alonso che occupa la testa della classifica. Le prestazioni del talento tedesco non sono passate inosservate, con la Juventus che starebbe monitorando Wirtz per aggiungere creatività ed estro al reparto offensivo nella prossima stagione.

La trattativa appare comunque difficile: non solo per le richieste importanti da parte del Leverkusen che cederà il calciatore solo davanti ad un'offerta monstre. Tuttavia, non manca la folta concorrenza dei top club europei. Infatti su Wirtz ci sarebbe l'interesse del Barcellona e di alcuni club di Premier League come Manchester United e Chelsea.

Juve, possibili rinnovi per Mckennie e Soulè

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte rinnovi, in particolare di quei calciatori che in questa stagione si sono ritagliati un ruolo fondamentale nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri.

Dopo quello di Manuel Locatelli che ha allontanato le sirene provenienti dalla Premier League, il club bianconero starebbe valutando anche il rinnovo di Mckennie che in questa stagione è un perno fondamentale del sistema di gioco della Vecchia Signora.

Dopo una stagione in prestito e lontano da Torino, il centrocampista americano è diventato fondamentale per Allegri vista la sua duttilità tattica come mezz'ala, ma soprattutto come esterno a tutta fascia.

Per questo, la Juve starebbe valutando di intavolare le trattative per il rinnovo contrattuale dell'ex Schalke.

Anche diversi giovani stanno offrendo ottime prestazioni come Matias Soulè, trascinatore del Frosinone di Eusebio Di Francesco. In attesa di capire il futuro dell'argentino che potrebbe ritornare a Torino già a gennaio, la Juventus è pronta a blindarlo con un contratto fino al 2028. Una mossa che allontana diversi club europei che avrebbero messo nel mirino il talento bianconero per l'estate.