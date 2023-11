La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta al Bologna per Lewis Ferguson già nel mercato di gennaio. A rilanciare questa notizia è la stampa inglese, in particolar modo il Daily Mail, che parla di una società bianconera che potrebbe spendere 20 milioni di euro per il giocatore del Bologna, protagonista di un inizio di stagione importante fra gol e assist. La società bianconera cerca una mezzala d'inserimento che sappia garantire gol e assist e il centrocampista inglese sarebbe considerato il rinforzo ideale anche per motivi economici. L'ex Aberdeen ha 24 anni e si accontenterebbe di un ingaggio da circa 2 milioni di euro a stagione, in linea con la sostenibilità finanziaria e competitività aziendale tanto sottolineata dalla società bianconera negli ultimi mesi.

La Juventus vorrebbe Ferguson del Bologna

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto del centrocampista del Bologna Lewis Ferguson, protagonista di un inizio di stagione importante con la squadra emiliana.

In 12 match nel campionato italiano ha segnato 3 gol e fornendo altrettanti assist decisivi ai suoi compagni, oltre ad un match in Coppa Italia con un assist. Una crescita evidente per l'ex centrocampista dell'Aberdeen. Proprio la società scozzese in caso di cessione andrebbe a guadagnare il 10% come percentuale di futura rivendita. C'è da dire che al momento il Bologna non vuole considerare la cessione del suo centrocampista, almeno secondo il dirigente della società emiliana Marco Di Vaio che ha recentemente dichiarato che a gennaio non saranno ceduti Ferguson e Posch, due dei giocatori che hanno più mercato.

Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore della Juventus: 'Ferguson? Ferguson non si muove e su questo siamo tutti d’accordo. Lui, come Posch, sono troppo importanti per noi'. Smentite che potrebbero far parte del gioco delle parti anche se il Bologna è in pieno lotta per un posto in Conference League al momento.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora per rinforzare il centrocampo. Si valutano anche altri nomi, in Inghilterra si segue Pierre-Emile Hojbjerg del Totttenham, in Spagna si segue Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid. Difficile invece arrivare già a gennaio a Khephren Thuram, con il Nizza in piena lotta per il titolo.

Piace anche Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe definire anche delle cessioni. Un nome molto chiacchierato nelle ultime settimane è quello di Dusan Vlahovic, che piace all'Atletico Madrid. Se dovesse partire potrebbe arrivare Alvaro Morata, già 12 gol con l'Atletico Madrid in questo inizio di stagione.