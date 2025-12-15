Secondo alcune indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l’Inter starebbe monitorando con grande attenzione la situazione di Khéphren Thuram in vista della prossima sessione estiva di trasferimenti. Un interesse che, stando a quanto filtra, prescinderebbe del tutto dalle voci circolate negli ultimi giorni su un possibile scambio tra nerazzurri e Juventus che avrebbe potuto coinvolgere Davide Frattesi. La pista che porta al centrocampista francese sarebbe dunque autonoma e parte di una strategia più ampia di rinnovamento della mediana interista.

Thuram e quelle caratteristiche che piacerebbero all'Inter di Cristian Chivu

La dirigenza nerazzurra, infatti, è già al lavoro per individuare un centrocampista box to box in grado di raccogliere l’eredità di Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno, pilastro dello scacchiere di Simone Inzaghi prima e di Cristian Chivu ora, compirà 37 anni il prossimo gennaio e l’Inter è consapevole della necessità di inserire forze fresche, capaci di garantire dinamismo, fisicità e continuità ad alti livelli. In quest’ottica, il profilo di Khephren Thuram risponde perfettamente alle esigenze tecniche e tattiche del club.

Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero così messo nel mirino il classe 2001, considerato unanimemente uno dei centrocampisti emergenti più interessanti dell’intero panorama calcistico francese.

Potenza fisica, qualità negli inserimenti e capacità di coprire ampie porzioni di campo rendono Thuram un obiettivo di primissimo piano, ma anche estremamente complesso da raggiungere. I rapporti storicamente tesi tra Inter e Juventus rappresentano un primo ostacolo non trascurabile, a cui si aggiunge una valutazione che si aggira attualmente intorno ai 40 milioni di euro, cifra che impone riflessioni profonde a livello economico.

Inter, l'arma segreta per convincere Khéphren Thuram può essere Marcus

In questo scenario complicato, però, l’Inter potrebbe giocarsi una carta speciale per provare a spostare l’ago della bilancia: Marcus Thuram. Il fratello maggiore di Khephren è in nerazzurro dal 2023 e si è ormai affermato come uno degli elementi più solidi e rappresentativi della formazione milanese.

Il suo ambientamento rapido, il peso specifico all’interno dello spogliatoio e il legame sempre molto forte con il fratello minore potrebbero rivelarsi fattori decisivi. Una parola di Marcus, un consiglio diretto basato sulla sua esperienza positiva a Milano, potrebbe fare la differenza e convincere Khephren che l’Inter rappresenti il contesto ideale per compiere il definitivo salto di qualità. In un mercato sempre più complesso, anche i legami familiari possono diventare un’arma decisiva.