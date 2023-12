'Gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente UEFA per club in relazione alle partite della sola UEFA Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025': a 'parlare' è il Consiglio della Fifa che ha ufficializzato il sistema che verrà utilizzato per definire il quadro di partecipanti europee che disputeranno il Mondiale per Club previsto negli USA dal 15 giugno al 13 luglio 2025. A valere saranno dunque i risultati ottenuti da ciascuna squadra negli ultimi 4 anni di Champions League.

Ranking Uefa per il Mondiale per Club 2025, ecco come funziona

I punti nel ranking Uefa vengono assegnati con un calcolo specifico: 2 punti per vittoria, 1 per il pareggio, 4 per la partecipazione alla fase a gironi, 5 per la qualificazione agli Ottavi di Finale ed 1 punto per l'avanzamento ad ogni fase successiva.

Al momento, le qualificate certe di un posto alla competizione mondiale per club sono le vincitrici delle ultime tre Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City) oltre a quella che sarà la vincente dell'edizione in corso, i messicani del Monterrey e del Leon, gli statunitensi Seattle Sounders, Al Hilal, Urawa Red Diamonds, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Al Ahly, Wydad Casablanca e in Europa Bayern Monaco, Inter, Psg, Porto e Benfica.

In riferimento alle compagini europee, la qualificazione è certa perchè si tratta di club che non possono essere matematicamente raggiunti da chi insegue in classifica.

Il duello 'italiano', se la giocano Napoli e Juventus

Ogni nazione d'Europa ha due slot a disposizione: guardando all'Italia l'Inter è già certa di un posto, il secondo se lo giocano Napoli e Juventus.

La Juventus attualmente è davanti 6 punti, ecco che per i partenopei c'è una sola via possibile: superare il turno degli Ottavi di Finale vincendo però entrambe le partite e maturare poi almeno un successo nelle due gare di Quarti di Finale. In caso di eliminazione agli Ottavi dunque, il Napoli sarà fuori e la Juventus sarà certa del posto.

Considerato in definitiva che il ranking assegna 2 punti per una vittoria, uno per il pareggio e uno per l'avanzamento alla fase successiva, il Napoli dovrà totalizzare sei punti per l’aggancio, sette per il sorpasso.

E in caso di arrivo a pari punti? Verrebbe presa in considerazione la migliore performance delle due squadre in Champions League nel quadriennio utile per qualificarsi. Il che significherebbe che gli azzurri staccherebbero il pass: i Quarti di Finale dell'edizione 2022/2023 avranno infatti la meglio sugli Ottavi disputati dai bianconeri nella stagione 21/22 quando fu il Villareal ad eliminare la squadra di Massimiliano Allegri.

E la Lazio? Sarri ha una sola possibilità: vincere l'edizione attuale della Champions League, senza questo risultato non potrà infatti raggiungere la Juventus.