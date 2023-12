Genoa vs Juventus non finisce mai. Intervenuto a Open Var su Dazn, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi ha infatti analizzato i due episodi contestati dai bianconeri nel match giocato in anticipo al venerdì e terminato 1-1. Oggetto dell'analisi il possibile calcio di rigore per la Juventus per fallo di mano di Bani in area di rigore e il possibile cartellino rosso che andava comminato a Malinovskyi per fallo violento su Yildiz.

"Il mani di Bani in area? Si tratta di un episodio di campo e di una decisione che poteva essere gestita diversamente, ma non è un errore chiaro come invece il mancato cartellino rosso a Malinovskyi", ha spiegato Rocchi, che poi ha aggiunto: "Perché dobbiamo fermare un VAR che sbaglia un episodio dopo averne azzeccati 45-50 prima?

- ha detto ancora riferendosi a Fabbri -. Non vorrei più sentir dire che se sbaglia una volta un arbitro o un VAR dobbiamo fermarlo, è un concetto che va superato".

“‘Sono episodi di campo’. Ricordiamoci di questa frase quando saremo noi dall'altra parte. Vergognoso”, "Sono senza parole", "In verità nelle ultime 3 partite Massa ha sbagliato ad arbitrarne 2, condizionandone i risultati. Diciamo che 2 su 3 è una percentuale di errore abbastanza alta" sono solo alcuni dei commenti social postati via X dai tifosi bianconeri infuriati per le 'sviste' costate, a loro modo di vedere, due punti in classifica.

Poca uniformità di giudizio

Il problema più grande legato al VAR è probabilmente quello connesso alla poca uniformità di giudizio.

In alcune occasioni si interviene e in altre, che appaiono simili, no. E' questa la condotta che genera poi il malcontento dei tifosi.

L'entrata di Malinovskyi assomiglia infatti molto al brutto fallo commesso da Lukaku su Kouamè in Roma vs Fiorentina dello scorso turno, con l'arbitro ad aver espulso il belga.

In Sassuolo - Juventus, quinta giornata di questo campionato, Domenico Berardi interviene con il piede a martello su Gleison Bremer ma il giocatore neroverde viene “graziato” con il giallo.

Falli molto analoghi, decisioni differenti, e fa ovviamente riflettere il fatto che al VAR nel match di Reggio Emilia ci fosse sempre Fabbri, lo stesso di Genoa vs Juventus.

E qui viene da collegarsi alle parole di Rocchi stesso, che ha parlato di non correttezza nel fermare un arbitro VAR 'per una decisione sbagliata' nonostante le decisioni sbagliate appaiono in verità di più.

La verità probabilmente risiede in quanto dichiarato dall'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, al termine proprio di Genoa vs Juventus: "Il VAR deve essere oggettivo ma certe situazioni possono essere interpretate in modo soggettivo, come si fa a rendere oggettiva una cosa soggettiva?". Tradotto? Ogni episodio, al di là del supporto della tecnologia video, viene valutato da uomini e professionisti diversi passabili dunque di interpretazioni differenti.