Sta facendo discutere in queste ore sui social un messaggio scritto dal giornalista sportivo Fabrizio Biasin sul proprio account X in merito al radicale cambiamento di opinione avuto da parte della tifoseria dell'Inter e dalla stampa nei confronti di Simone Inzaghi e del suo operato alla guida della formazione nerazzurra.

Biasin esalta Inzaghi: 'In pochi mesi è passato da essere chiamato 'Scemone' a essere uno dei migliori al mondo'

Il giornalista sportivo vicino ai colori dell'Inter Fabrizio Biasin ha dedicato un commento sul proprio profilo X a Simone Inzaghi e a tutte le critiche che solo un anno fa fa il tecnico piacentino riceveva dai propri tifosi: "Quello dell’allenatore è un brutto mestiere perché, è vero, non spacchi pietre, ma passi dalle lodi agli insulti in un amen.

Meno di un anno fa Simone Inzaghi era “scemone”, un pirla, oggi è uno dei tecnici più celebrati al mondo. E io, francamente, penso che si meriti tutto".

Le parole scritte da Biasin hanno scatenato il solito botta e risposta con decine e decine di utenti: "Inzaghi è da blindare per 20 anni", replica un tifoso, mentre un altro aggiunge: "Ammetto di aver sbagliato giudizio, io avrei cambiato guida tecnica intorno a febbraio-marzo. Trovavo in lui un ottimo allenatore sul piano della preparazione ma non da quello dello spirito e non lo reputavo pronto per gestire una “centrifuga” come l’Inter".

Un altro appassionato di calcio scrive ancora: "Non sono interista ma il suo livello lo aveva dimostrato già nella Lazio.

L'Inter é la squadra nettamente più forte del campionato per cui la vittoria era scritta ma é il come che lo rende un allenatore forte. Ora vediamo se va avanti in coppa".

Inter, molti tifosi non concordano con le parole di Biasin: 'L'anno scorso e dopo 12 ko Inzaghi meritava le critiche'

Il messaggio scritto da Biasin ovviamente non ha trovato solamente utenti in linea con il suo pensiero: "L'anno scorso Inzaghi si beccava le critiche che si meritava.

Avete rotto con gli attacchi a chi lo criticava. 12 sconfitte in campionato non si cancellano e siamo andati in Champions solo perché il livello della Serie A fa ridere i polli" scrive un tifoso.

Mentre un altro aggiunge: "Si Fabrizio. E' cresciuto, si è allenato. E' migliorato. Oggi è top, ma per essere onesti lo scudetto lo abbiamo perso principalmente per colpa sua.

Il derby col Milan è stato un esempio. Ha sbagliato una montagna di sostituzioni e scelte". Un tifoso aggiunge ironicamente: "Del mondo? Per una finale di Champions persa...dopo aver vinto in semifinale contro l' allenatore meno tattico del mondo?".