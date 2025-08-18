Nelle scorse ore il giornalista sportivo Marcello Chirico ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero sia fermamente convinto di cedere Dusan Vlahovic, centravanti con il contratto in scadenza nel 2026.

Stando a Chirico, anche il serbo avrebbe intenzione di lasciare la Continassa e vorrebbe raggiungere Massimiliano Allegri al Milan.

Juventus, Chirico: 'Vlahovic? Verrà fatto fuori dalla rosa a prescindere dai gol che segna'

"Nonostante il centravanti serbo stia segnando in ogni partita amichevole, io sono convinto che non partirà titolare contro il Parma - ha dichiarato Marcello Chirico - Dico di più: anche se il classe 2000 dovesse entrare a gara iniziata nella prima di campionato e trovare ancora la rete, la storia non cambierà, perché la Juventus vuole farlo fuori dalla rosa.

Anche lo stesso Vlahovic penso che alla fine vorrà cambiare squadra. Non credo sia disposto a vivere un interno anno come terzo centravanti, magari stando in panchina o addirittura in tribuna. Non dobbiamo mai dimenticare che nell'estate del 2026 ci saranno i mondiali e quindi ogni calciatore vorrà arrivarci preparato atleticamente. Ecco perché alla fine immagino che si concluderà la trattativa con il Milan e fa bene Comolli a non mollare sulle richieste economiche. Vlahovic ad oggi è valutato 19 milioni di euro e l'operazione si può chiudere anche con un primo acconto da 15 più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi".

Chirico ha proseguito: "Sono convinto che il serbo aspetterà con speranza il Milan ma se i rossoneri non dovessero palesarsi, lui accetterà anche all'ultimo giorno una proposta dalla Premier League o persino dalla Turchia.

Quindi la storia di Vlahovic con la Juventus è chiusa cosi come è chiusa l'avventura di Douglas Luiz con i bianconeri. Il brasiliano probabilmente andrà al Nottingham Forest anche se si sta registrando qualche difficoltà nell'operazione perché gli inglesi vorrebbero farla in prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Comolli invece è fermo a 40".

Juve, i tifosi si dividono su Vlahovic: 'Cederlo al Milan sarebbe un errore clamoroso'

Le parole su Vlahovic di Chirico hanno diviso il pubblico dei suoi follower: "Personalmente mi basta che vada via, mi va bene anche vada al Milan poi non mi interessa, basta che si tolga di torno" scrive un utente su Youtube. Un altro invece sottolinea: "Dusan non regaliamolo al diavolo, sarebbe un clamoroso autogol. Rinforzeremmo una diretta concorrente per i nostri stessi obbiettivi".