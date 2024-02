Nelle scorse ore il comico e speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto sul proprio account X un messaggio polemico nei confronti del gioco proposto settimanalmente dalla Juventus di Massimiliano Allegri. Un post che ha scatenato decine di commenti degli utenti social bianconeri.

Mecca non fa sconti alla Juve: 'Sono due anni e mezzo che non vedo un'idea di gioco diversa da questa'

Lo speaker radiofonico e comico Edoardo Mecca ha scritto un commento sul proprio account X la sconfitta incassata dalla Juventus contro l'Udinese per 0-1, criticando senza troppi giri di parole il gioco che propone la compagine bianconera: "Non so voi ma io in due anni e mezzo non ho visto un’idea di gioco differente dal compattarsi e provare a difendere il vantaggio.

Ed infatti pochissime volte la Juve ha ribaltato una situazione sfavorevole. Non vedo mai soluzioni alternative che possano cambiare corso alla gara".

Un messaggio, quello postato da Edoardo Mecca che in poche ore ha generato decine di repliche di tantissimi tifosi insoddisfatti della prestazione dalla Juventus e delle scelte tecniche di Massimiliano Allegri. Tra i commenti si leggono dunque risposte come questa: "Hai ragione, Edoardo. Tuttavia non è Allegri l’allenatore per quel tipo di gioco. Guarda il Real Madrid contro il Girona e ti accorgerai che anche lì non sono gli schemi a fare la differenza. Il problema di Allegri è che di fenomeni per fare la differenza al momento non ne ha". Mentre qualcuno aggiunge: "È esattamente così!

Poi bisogna riconoscere i propri limiti. Il centrocampo a parte Rabiot è imbarazzante. Perdonatemi ma Locatelli non è all’altezza. Poi questo atteggiamento di giocare sempre all’indietro senza mai rischiare la giocata! Infine vogliamo parlare dei cambi ieri".

Juventus, tanti tifosi se la prendono con la scarsa profondità di rosa dei bianconeri: 'Non hai soluzioni in panchina'

Molti tifosi hanno risposto al messaggio polemico di Mecca, facendo notare allo speaker come le mancanze della Juventus non dipendano esclusivamente dalle scelte di Allegri: "Non vedi perché non abbiamo giocatori che costruiscono gioco.

Locatelli non ancora all' altezza e in più un Chiesa che una delusione totale e questo non dipende da Allegri, ma dalla voglia", scrive un utente.

Mentre un altro aggiunge: "Non hai soluzioni perché in panchina non ci sono, hai un mucchio di Next gen che tutti insieme non vincono neanche la serie C. Ma facciamo finta che questo non esiste".

Infine, c'è chi tra i tifosi della Juventus punta il dito su alcune scelte arbitrali discutibili: "Quando si prova a ribaltare che succede? Rigori non dati espulsioni non fischiate fuori giochi inesistenti gol regolari annullati a raffica. Come si può recuperare una partita se ti massacrano sempre?".