In base a quanto riportato Tuttosport, i primi mesi di Jonathan David alla Juventus sarebbero stati più complicati del previsto. L’impatto del canadese con il mondo bianconero non sarebbe stato semplice: l’empatia con lo spogliatoio non sarebbe scattata fin da subito e questo avrebbe creato una serie di difficoltà che poi si sarebbero riflesse anche sul campo. Secondo quanto riportato, il gruppo bianconero, molto legato a Dusan Vlahovic, avrebbe visto in Jonathan David il potenziale sostituto capace di mettere pressione al serbo, soprattutto in vista del suo rientro previsto solo in primavera.

È proprio questo scenario che avrebbe generato una sorta di diffidenza iniziale nei confronti del numero 30 bianconero, con una barriera psicologica che si sarebbe alzata attorno a lui nei primi tempi.

Rapporto da migliorare

A complicare ulteriormente il quadro ci sarebbe stata anche la natura introversa di David, un giocatore notoriamente timido e riservato, che nei nuovi contesti ha bisogno di tempo per aprirsi e sentirsi a proprio agio. A ciò si sono aggiunte le difficoltà legate alla lingua, altro elemento che avrebbe pesato nei rapporti quotidiani con compagni e staff. Un mix di fattori che, inevitabilmente, avrebbe inciso anche sul rendimento in campo del canadese, apparso spesso in difficoltà nonostante l’indubbio talento e le aspettative che accompagnavano il suo arrivo a Torino.

In questo contesto complesso, Luciano Spalletti ha scelto una strada precisa: osservare in silenzio, comprendere le dinamiche interne e solo dopo intervenire. Il tecnico di Certaldo, noto per la sua capacità di gestione del gruppo, avrebbe valutato con attenzione ogni dettaglio, dai rapporti personali alle sensazioni dei singoli giocatori. Una volta acquisito un quadro chiaro, l’allenatore ha scelto di lavorare su David con il classico metodo del “bastone e carota”. Da un lato lo ha stimolato pubblicamente, pizzicandolo in conferenza stampa e richiedendo maggiore determinazione e coinvolgimento; dall’altro lo ha sostenuto nei momenti positivi, come dimostrato dall’abbraccio caloroso – con tanto di bacio – dopo il gol segnato contro il Pafos.

Questi gesti hanno avuto un valore importante, non solo per il giocatore, ma anche per il gruppo, che ha visto nell’atteggiamento di Spalletti un invito a ricompattarsi attorno al canadese. La speranza della Juventus è che questo percorso possa portare alla nascita della giusta alchimia tra David e i suoi compagni, un’intesa che possa riflettersi anche nelle prestazioni sul campo. Le qualità di David non sono mai state messe in discussione, ma ora servirà quella continuità mentale ed emotiva che potrebbe permettergli di esprimersi ai livelli più alti.

David punta la gara contro il Bologna

Nel frattempo, David resta uno dei principali candidati per una maglia da titolare nella prossima partita contro il Bologna.

Il duello con Loïs Openda resta apertissimo e sarà fondamentale per non far rimpiangere l’assenza di Vlahovic, che rientrerà solo in primavera. Proprio questa fase della stagione potrebbe rappresentare l’occasione ideale per David: più spazio, più fiducia e la possibilità di costruire un rapporto solido con Spalletti e con lo spogliatoio. E se dovesse continuare a segnare, la sua scalata nelle gerarchie potrebbe diventare inevitabile.

In ogni caso, Spalletti avrà a disposizione ancora alcuni giorni per preparare il match contro il Bologna e decidere chi schierare in attacco. Il numero 30 bianconero spera di convincere l’allenatore e di essere confermato davanti. Eventualmente alle sue spalle giocheranno i due titolari Conceicao e Yildiz.