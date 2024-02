La Juventus starebbe lavorando per rinforzare la rosa in previsione della prossima stagione. In questo momento si stanno valutando soprattutto giocatori dell'Atalanta, con particolare attenzione rivolta verso il centrocampista Teun Koopmeiners, da tempo identificato come il principale obiettivo per il centrocampo. Tuttavia, non è l'unico giocatore dell'Atalanta che attira l'interesse della Juventus, con nomi come Carnesecchi ed Ederson che rientrano nella lista dei papabili rinforzi per la Vecchia Signora.

La Juve valuterebbe come rinforzo nel ruolo di portiere Carnesecchi

La Juventus nelle prossime settimane potrebbe incontrare Szczesny per discutere il prolungamento di contratto con spalmatura dell'ingaggio. Non sarebbe però da scartare un'eventuale cessione del portiere nell'eventualità arrivasse un'offerta importante. La società bianconera starebbe già lavorando a nomi per il dopo Szczesny, uno dei preferiti è Marco Carnesecchi, che in questa stagione gradualmente è diventato titolare nell'Atalanta. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. C'è da rinforzare anche il centrocampo e i nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Teun Koopmeiners e Ederson.

La Juventus lavora per rinforzi a centrocampo, si valutano Koopmeiners e Ederson

Negli ultimi giorni si sta parlando molto del possibile approdo a Torino nel Calciomercato estivo di Teun Koopmeiners. Alcuni giornali hanno confermato che l'olandese avrebbe dato preferenza alla Juventus anche se l'Atalanta lo valuta non meno di 60 milioni di euro e non è escluso che possa rientrare una contropartita tecnica gradita ai bergamaschi quale potrebbe essere Matias Soulé.

Altro nome che ha catturato l'attenzione degli osservatori juventini è quello di Ederson, riuscendo a far vacillare le idee riguardo alla priorità degli investimenti sul mercato. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta avrebbe definito un prezzo base di 50 milioni di euro per il brasiliano.

La stagione fin qui disputata da Ederson con l'Atalanta

Il centrocampista brasiliano Ederson è arrivato nel campionato italiano nel gennaio 2022 alla Salernitana, con un investimento da 6,5 milioni di euro da parte della società campana dopo aver giocato nel Corinthians. Già nel calciomercato estivo del 2022 si è trasferito all'Atalanta per circa 21 milioni di euro, un prezzo di mercato che è incrementato nelle ultime due stagioni. Nell'attuale ha disputato fino ad adesso 23 match nel campionato italiano segnando 5 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. A questi bisogna aggiungere 2 match di Coppa Italia e 5 match con un gol in Europa League.