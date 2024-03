Ha solo 19 anni (è un classe 2004) e quest'anno ha totalizzato 5 partite in Conference League con un assist, 18 presenze in Serie A con un gol e 2 assist, una presenza nella Supercoppa Italiana e 2 in Coppa Italia: lui è Michael Kayode, arrivato la scorsa estate alla Fiorentina e già diventato un punto di riferimento per la formazione di Vincenzo Italiano complice anche il grave infortunio subito ad inizio anno da Dodò, il titolare designato sulla fascia destra.

La giovanissima età in combinato alla qualità delle prestazioni offerte ha attratto l'interesse di diverse squadre, con Barcellona e Juventus in primis che starebbero seguendo il suo profilo per il futuro.

Barcellona e Juventus interessate a Kayode

Il suo prezzo di mercato ad oggi è di circa 12 milioni di euro, una valutazione che potrebbe anche crescere nelle prossime settimane se Kayode dovesse continuare e migliorare.

Il terzino nato a Borgomanero mostra già una grande flessibilità che lo conduce a poter essere schierato sia come terzino in una difesa a 4 che come esterno a tutta fascia in un 3-5-2. E proprio per questo i blaugrana avrebbero messo gli occhi su di lui. Più o meno lo stesso motivo per cui anche la Juventus ne segue da vicino le gesta: il calcio moderno è fatto di diversi sistemi di gioco, da qui l'enorme importanza di avere in rosa calciatori flessibili e adattabili a più moduli.

Qualora l'esterno dovesse proseguire nel proprio percorso, come accennato, il prezzo del suo cartellino potrebbe anche lievitare, cosa che avverrà in qualsiasi caso se in estate si creerà un'asta pur di accaparrarselo: i viola comunque, che gli hanno fatto firmare un contratto fino al 2028, al momento non hanno alcuna azione di cederlo, solo davanti ad offerte fuori mercato faranno delle valutazioni diverse.

Le possibili strategie bianconere per arrivare all'esterno, Barcellona con l'incognita Cancelo

Come risaputo, la Juventus sta attuando una politica di risanamento dei costi, difficile dunque che spenda grosse cifre per un terzino tra l'altro così giovane. Ecco che la strategia bianconera potrebbe fare leva su un altro calciatore di proprietà ma oggi a disposizione della Fiorentina in prestito, vale a dire Arthur: il prezzo del riscatto fissato la scorsa estate è di circa 20 milioni di euro, ecco che i bianconeri potrebbero applicare un forte sconto proprio in cambio del cartellino di Kayode.

Diverso il discorso per il Barcellona che nello stesso ruolo ha al momento Joao Cancelo che si trova però in prestito dal Manchester City: a giugno l'esterno lusitano rientrerà dunque in Inghilterra laddove però non dovrebbe rimanere complice il rapporto non idilliaco con Pep Guardiola. Il Barcellona potrebbe cercare di prolungare il prestito ma molto difficilmente cercherà di riscattarlo a titolo definitivo: la stagione dell'ex Juventus in Catalogna fin qui racconta di 23 presenze in campionato con 2 gol e 3 assist messi a referto.