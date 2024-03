La Juventus è di nuovo alle prese con il rinnovo contrattuale di Adrien Rabiot, centrocampista francese in scadenza a giugno 2024.

Optando per il rinnovo dell'accordo, il francese godrà dei benefici fiscali offerti dal Decreto Crescita ma solo qualora finalizzasse l'acquisto di un immobile: in questo caso potrà usufruire del regime agevolato per ulteriori due anni.

Al momento Rabiot non ha ancora preso una decisione definitiva e sembra probabile che lo faccia solo al termine della stagione in corso, seguendo lo schema adottato nell'estate del 2023.

Un anno fa, in una situazione simile, Rabiot e la madre agente hanno scelto di rinnovare il contratto per una sola stagione.

Si valuta un altro rinnovo di Rabiot

"All'inizio il club non era d'accordo, ma sono riuscita ad ottenere un anno in più con un sostanzioso aumento. Si tratta di un rinnovo innovativo” ha dichiarato qualche giorno fa Veronique Rabiot, madre e agente di Adrien, per commentare il rinnovo di contratto con la Vecchia Signora.

"Non va sottovalutato il percorso di Adrien alla Juventus, lo stesso vale per il suo impegno e il suo peso nella squadra" ha aggiunto: i numeri del francese quest'anno raccontano di 4 gol e 3 assist messi a referto in 22 presenze.

Il futuro del francese, al momento, resta incerto, ma è chiaro che la Juventus crede molto in lui e che sta cercando di garantirsi la sua permanenza, la sensazione però è che bisognerà attendere ancora qualche mese per scoprire quale sarà il destino del talentuoso centrocampista transalpino.

Rabiot lavora in palestra

Venendo al campo, Rabiot è fermo dal 25 febbraio scorso per una lussazione della falange del piede destro. Il francese ha saltato il match contro il Napoli e resta in dubbio per la partita contro l’Atalanta. In questi giorni, il numero 25 bianconero ha continuato a lavorare in palestra e bisognerà aspettare il fine settimana per capire qualcosa in più sulle sue condizioni.

Anche Weston McKennie è fermo ai box per una lussazione alla spalla sinistra. L’americano lavora sul campo ma a parte rispetto ai compagni. Per lui, però, sembrano esserci maggiori speranze di averlo a disposizione per il match contro l’Atalanta.

Allegri spera di riabbracciare entrambi al più presto: prima della pausa i bianconeri se la vedranno infatti contro Altalanta e Genoa, mentre alla ripresa della Serie A ci sarà la Lazio.

Subito dopo Pasqua invece, la Juventus riaffronterà il club biancoceleste nella semifinale di Coppa Italia d'andata programmata per giorno 2 aprile alle ore 21 in casa dei bianconeri. Il ritorno si disputerà giorno 23 aprile a campi invertiti.