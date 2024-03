La Juventus si sta preparando per la sfida contro il Genoa di domenica 17 marzo e per Massimiliano Allegri arrivano notizie confortanti dall’infermeria. Infatti Adrien Rabiot questo 13 marzo ha lavorato a parte, ma già da giovedì 14 marzo, riprenderà ad allenarsi parzialmente in gruppo. Insomma, il francese sta meglio e la lussazione alla falange del dito del piede destro sembra essere quasi del tutto superata: se queste sensazioni saranno confermate Allegri lo schiererà dal primo minuto. L’altra buona notizia arriva da Mattia Perin, infatti il portiere bianconero ha ripreso a lavorare regolarmente in gruppo.

L’infermeria bianconera si sta svuotando

Per la gara contro il Genoa, la Juventus punta ad avere quasi tutta la rosa a disposizione. Infatti, con i rientri di Adrien Rabiot e Mattia Perin resterebbe fermo ai box il solo Carlos Alcaraz. L’argentino la prossima settimana dovrebbe essere rivalutato e solo allora si capirà con certezza quando potrà rientrare. La speranza della Juventus è che possa farcela per il match del 30 marzo contro la Lazio, oppure per il match del 2 aprile di Coppa Italia sempre contro i biancocelesti.

In ogni caso, i recuperi di Rabiot e Perin sono molto importanti poiché i bianconeri devono ritrovare la vittoria dopo un periodo in cui i risultati latitano ad arrivare. In particolare il ritorno del francese sarà particolarmente prezioso visto che per Massimiliano Allegri è uno degli insostituibili: con il suo rientro in campo è possibile che Fabio Miretti torni in panchina.

Juventus qualificata al Mondiale per club

L’eliminazione del Napoli dalla Champions League ha intanto permesso alla Juventus di staccare ufficialmente il biglietto per il Mondiale per club in programma nell’estate 2025. La squadra bianconera , nella stagione 2024/25, avrà quindi 11 mesi di impegni. Al netto delle partecipazioni al campionato, alla Coppa Italia e al Mondiale per club, la Juventus giocherà infatti da agosto fino a fine giugno 2025.

In mezzo, la Vecchia Signora spera di poter partecipare anche alla nuova Champions League e alla Supercoppa Italiana (situazione che sarebbe resa possibile o arrivando in finale di questa edizione della Coppa Italia o chiudendo al secondo posto in classifica di Serie A).

Se la squadra dovesse arrivare in fondo a tutte le competizioni della prossima stagione la Juventus giocherebbe un totale di 69 partite.