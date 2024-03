Nelle scorse ore il giornalista Nicola De Bonis ha scritto un messaggio sul proprio profilo Facebook affermando che Massimiliano Allegri dal prossimo giugno potrebbe non essere più l'allenatore della Juventus.

De Bonis: 'Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri dal prossimo mese di giugno'

Il giornalista e speaker vicino ai colori della Juventus Nicola De Bonis ha scritto un messaggio sul proprio account Facebook inerente un'indiscrezione sul futuro di Massimiliano Allegri: "Mi arrivavano spifferi da un mese. Sì, qualcosa ho saputo, ma se si vuole fare buon giornalismo - non avendo le impronte digitali del sospettato - credo sia sempre giusto andarci cauti.

Detto questo, Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri dal prossimo giugno. Questo ho saputo, questo condivido".

De Bonis, in un secondo messaggio pubblicato sempre sul proprio profilo ha aggiunto: "Come spesso è accaduto anche in passato c'è chi non vuole comprendere o fa finta di non capire. La mia stima verso Allegri è sempre stata viva, ho fatto "battaglie" in radio e sui social per buttare acqua sul fuoco rispetto a critiche di un livore incomprensibile. Ribadisco il mio pensiero: Max è nella storia della Juventus, la sua bacheca è di altissimo livello e solo la nostra "maledizione" gli ha impedito di vincere un paio di Champions. Arriva poi il momento dell' addio, il presidente su profondissima pressione di Pavel Nedved, meno di Paratici, decide di voltare pagina ed eccoci al suo ritorno.

La seconda esperienza è stata caratterizzata soprattutto da un paio di bivi determinanti, la doppia sfida con l'Inter in 45 giorni del 2022 e il terremoto societario".

Infine il giornalista ha proseguito: "La Juve di queste ultime stagioni per qualità complessiva della rosa è solo una lontana parente della corazzata che ci fece sognare in giro per l'Europa e dominare in Italia, le porte girevoli sopra elencate hanno fatto il resto.

Queste positive riflessioni personali però non limitano il mio raggio di analisi neutrale, e dunque credo che per diversi fattori inquinanti (gioco, rabbia dei tifosi, carattere del tecnico) sia arrivato il momento di chiudere definitivamente questa bellissima storia di calcio tra la Signora e il caro "acciughina".

Juve, i tifosi commentano le parole di De Bonis: 'Le colpe non sono da attribuire tutte ad Allegri'

Il messaggio di De Bonis ha scatenato le reazioni di tantissimi tifosi della Juventus che hanno scritto diverse repliche: "Secondo me le colpe non sono tutte di Allegri, anzi per me il 60% è da attribuire ai giocatori. Detto questo non credo che i nomi che circolano adesso abbiano le spalle larghe sufficienti a sorreggere il "peso" della Juve e soprattutto dei suoi tifosi. Sono sempre stato un estimatore di Allegri però penso che la sua missione alla Juve sia finita da qualche mese", scrive un tifoso.

Mentre un altro aggiunge: "Finalmente finiranno i deliranti Allegri out, ma lo dico adesso con questa rosa e soprattutto questo centrocampo neanche Lippi vincerebbe qualcosa, ho detto tutto".