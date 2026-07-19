Il giornalista Fabrizio Romano ha pubblicato un nuovo video su Youtube dedicato al calciomercato: "La Roma intesa come proprietà, direttore sportivo e Gian Piero Gasperini, che nelle scorse ore ha parlato direttamente con Summerville, di presentare un rilancio per il calciatore olandese al West Ham. La prima offerta da 40 milioni più 5 di bonus non è bastata a convincere gli inglesi ma a Trigoria hanno fretta e quindi nelle prossime 24/48 ore si potrebbe già sapere il responso finale della trattativa. I tempi in questa operazione sono comunque fondamentali, primo perché la Roma vuole avere una risposta definitiva sulla questione, sia perché la Roma non è sola.

Ci sono diversi club sull'esterno e se i giallorossi dovessero prendere Summerville non farebbero un grande colpo solo per le capacità del giocatore ma anche per le competitor. Fra queste c'é sicuramente l'Aston Villa, che ha venduto Rogers al Chelsea per 117 milioni di sterline e quindi ha grande liquidità per poter investire. Detto tutto ciò, sta alla Roma e soprattutto alla famiglia Friedkin chiudere il punto del match point su Summerville ma è chiaro che bisognerà trovare la quadra coi "Villains".

Juventus, Romano: 'Richarlison non mi risulta un nome per i bianconeri'

Romano ha proseguito: "Mi sono arrivate tante domande in merito a un nome che è stato accostato alla Juventus in queste ore, quello di Richarlison.

L'attaccante brasiliano sarebbe un'alternativa se non si sbloccasse l'operazione Kolo Muani ma non ho conferme di un interesse per il calciatore del Tottenham. Poi non mi stupirei se gli "Spurs" facessero circolare il nome del centravanti sudamericano, perché è in uscita e non è ritenuto fondamentale per il progetto di De Zerbi. Il focus della Juventus resta quello di Kolo e se dovesse saltare il francese credo che i nomi attenzionati sarebbero altri".

Milan, Romano: 'Leao-Chelsea? No, gli inglesi non stanno lavorando sul portoghese'

Infine il giornalista ha sottolineato: "Il Milan dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e Gila si prenderà del tempo e soprattutto lavorerà ad alcune uscite. In merito a questo nelle ultime ore il nome di Rafael Leao è stato accostato al Chelsea e credo che sia abbastanza naturale, visto quello che circola attorno al nome del portoghese.

Posso comunque dire con certezza che la società londinese non sta lavorando sull'operazione Leao, anche perché i Blues hanno appena speso tanti soldi per Rogers. Il calciatore resta comunque in uscita per il Milan e credo si dovrà lavorare su un certo tipo di campionati, come quello arabo".