Nelle scorse ore l'ex calciatore Mauro German Camoranesi ha parlato a TMW Radio e, riferendosi al prossimo allenatore della Juventus, ha sottolineato come lui sceglierebbe Paolo Montero anziché uno tra Antonio Conte o Thiago Motta. Proprio dell'italo brasiliano e di quello che potrebbe essere il suo gioco una volta approdato alla Continassa ha detto la propria opinione Sebino Nela.

Juventus, Camoranesi sul futuro allenatore dei bianconeri: 'Tra Conte e Motta scelgo Paolo Montero'

L'ex calciatore della Juventus Mauro German Camoranesi è stato intervistato nelle scorse ore dai microfoni di TMW Radio e rifedendosi alla possibile gestione tecnica del futuro per i bianconeri ha detto a sorpresa: "Chi scelgo per il futuro della Juventus tra Antonio Conte o Thiago Motta?

Montero, che è lì. Sono tornato allo Stadium e ho visto il pubblico di nuovo coinvolto. Ho visto Paolo fedele al suo modo di essere, la Juve deve rischiare in certi momenti". Camoranesi, parlando poi della visione tattica che lo accomunerebbe con quella di Motta ha sottolineato: "Avere giocatori che fanno più ruoli è l'ideale e mi piace, proprio come vuole Thiago Motta. Devi dare più soluzioni ai tuoi giocatori". Parlando poi della Juventus del futuro, Camoranesi ha evidenziato come sarà complicato per la società rafforzare l'attuale rosa, soprattutto se si considera il momento economico che sta attraversando il club. Secondo l'ex calciatore la società piemontese non avrebbe bisogno di grandi rinforzi al di fuori di un paio di giocatori che potrebbero bastare per competere maggiormente.

Camoranesi, parlando infine delle motivazioni per le quali Alessandro Del Piero non ha ancora fatto ritorno tra le fila della Juventus come dirigente, ha evidenziato come l'ex numero 10 non abbia evidentemente ancora trovato le condizioni per farlo.

Sebino Nela: 'Thiago Motta? vedremo dal tipo di mercato che gli farà la Juventus come svilupperà il suo gioco'

Del futuro della gestione tecnica della Juventus ha parlato anche l'ex calciatore Sebino Nela: "Thiago Motta? Sicuramente ha un gioco diverso da quello di Allegri. Vedremo da mercato che tipo di Juventus sarà e come potrà giocare".

Queste le parole dette ai microfoni di Rai Sport da Nela che poi, restando sul tema Juventus, ha aggiunto: "Se parliamo di risultati hanno centrato gli obiettivi: partecipazione alla Champions e vittoria della Coppa Italia e già questo è un buonissimo risultato". L'ex calciatore ha poi evidenziato quanto Allegri si sia sobbarcato tutte le responsabilità della società, tirando fuori la Juventus dal momento critico venutosi a creare nella precedente annata con il caso plusvalenze.