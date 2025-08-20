Nelle scorse ore, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus, sottolineando come il club bianconero, a oggi, non avrebbe le carte in regola per puntare a vincere lo scudetto. Secondo Sabatini, i bianconeri potranno ambire, al massimo, a un terzo posto in graduatoria.

Juventus, Sabatini: 'I bianconeri non possono vincere lo scudetto perché inferiori a Napoli e Inter'

Il giornalista Sandro Sabatini ha dedicato un video sul proprio canale Youtube alla Juventus dicendo: "Può vincere lo scudetto?" No, per me lo scudetto non lo può vincere, perché il Napoli e l'Inter al momento sono ancora superiori.

Però, mentre pensavo ai miei famosi pronostici che precederanno la vigilia del campionato, ragionavo sul terzo posto e su chi fosse favorito e credo che i bianconeri abbiano tutte le potenzialità per centrare quel piazzamento. Detto questo, nel concreto, provo a immagine perché la Juventus dovrebbe fare una bella stagione. Molti parlano del cuore bianconero, della grinta, del gruppo, del gioco fatto da Tudor o del DNA ma io insisto nel dire che, per prima cosa, ci vogliono anche i giocatori. Allora quali sono i calciatori che possono alimentare questo ottimismo in casa Juventus?".

Sabatini ha analizzato: "In porta io non impazzisco per Di Gregorio ma il suo rendimento è sempre elevato, quindi va bene cosi.

In difesa con Kalulu, Bremer e Gatti hai molta più consistenza rispetto ad altre soluzioni e Kelly evidentemente non è dello stesso livello. Cambiasso, secondo me, è in un momento straordinario e mi sembra di rivedere quel calciatore dei primi mesi dell'anno scorso, quando giocava sullo slancio dell'autostima e della convinzione acquisita grazie alla maglia bianconera e a quella della nazionale. E a destra c'è un po' un problema, João Mario non mi piace, Savona può fare il suo, arriverà Molina che è un mestierante"

Sabatini ha concluso: "Certo che se a destra, anche se un po' più avanti, arriva Zhegrova le cose cambierebbero, perché il kosovaro è un fenomeno. A centrocampo va detto che Thuram, se non è il miglior centrocampista del campionato italiano, poco ci manca e Koopmeiners, recuperato in quella posizione, può fare bene.

Miretti, se resta in rosa, è un grande riacquisto mentre Locatelli, se dovesse andar via e adeguatamente sostituito, magari con O'Riley, potrebbe essere una perdita abbastanza indolore. Lì davanti Yildiz non farà 50 partite del livello attuale, ma è comunque un ragazzo nettamente in crescita, Conceicao dribbla troppo, ma comunque è uno che è sempre presente in partita e Jonathan David non mi fa impazzire. Con Kolo Muani, però, sono indubbiamente una coppia che pochi possono permettersi".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Tudor è il vero valore aggiunto di questa squadra'

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi: "La Juve sicuramente farà una buona stagione e questo perché in primis è stato messo ordine.

L'anno scorso c'è stata troppa presunzione a partire dalla scelta, a mio modo di vedere folle, di far allenare mezza squadra in solitaria perché non idonei al progetto" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "La Juve quest'anno è partita in sordina, però siamo ottimisti. Inoltre sono sempre più convinto che Tudor è il vero valore aggiunto di questa squadra".