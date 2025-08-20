Secondo quanto riferito dal giornalista Romeo Agresti su Youtube, la Juventus avrebbe praticamente chiuso la trattativa con il Nottingham Forest che dovrebbe riportare in Inghilterra Douglas Luiz. L'operazione sarebbe basata sul prestito e successivo diritto di riscatto che diventerebbe obbligo una volta superate un tot di presenze prestabilite.

Juventus, Romeo Agresti: 'Douglas Luiz saluta il club bianconero per trasferirsi al Nottingham Forest"

"Douglas Luiz saluta la Juventus e si trasferisce al Nottingham Forest" questa è l'indiscrezione di calciomercato rilanciata senza grandi dubbi da Romeo Agresti su Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Operazione chiusa più o meno attorno all'ora di pranzo. Ieri erano stati fatti i passi in avanti notevoli, ma non era ancora fatta mentre ora lo possiamo dire, è fatta. Una trattativa che poi commenteremo meglio quando la Juventus renderà note le cifre, però le informazioni che ho verificato mi portano a dire che sarà un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Queste condizioni, o almeno il grosso, si basano sul raggiungimento delle presenze che Douglas maturerà con il Nottingham Forest. Se raggiunge un certo tipo di range scatta automaticamente l'acquisto a titolo definitivo, altrimenti qualora non dovesse riuscirci, il Nottingham ha l'opzione per acquisire lo stesso il suo cartellino".

Agresti ha poi aggiunto: "Complessivamente, secondo me, andremo oltre i 30 milioni di euro più bonus ma bisognerà considerarla come una cessione in vista dell'estate 2026. Ho sempre pensato che la società piemontese sarebbe stata disposta fin dal giorno 1 di questo mercato a fare un prestito con obbligo e siamo andati esattamente in quella direzione. Quindi conferme totali anche da zona Juve, i bianconeri hanno dato l'ok. Vediamo se Douglas partirà già in queste ore, oggi in direzione Nottingham, perché se tutto andrà secondo tabella, domani dovrebbe essere la giornata delle visite mediche per lui".

Juve, i tifosi commentano la partenza di Luiz: 'E' una cessione molto importante'

Le parole di Agresti su Douglas hanno acceso la discussione sul web: "Cessione molto importante, dopo una stagione così tremenda fatta da cartellini rossi, rigori concessi, poca voglia e lentezza.

Venderlo non era semplicissimo. Se tornerà a fare bene sarò contento per lui ma da noi le uniche cose che ha mostrato sono passi indietro, lentezza e poca professionalità" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Non abbiamo azzeccato nemmeno il suo trasferimento perché l'obbligo di riscatto in base alle presenze è molto pericoloso e spesso il calciatore rientra alla base".