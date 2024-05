I Viking, gruppo del tifo organizzato della Juventus, sono tornati a farsi sentire in difesa di Massimiliano Allegri, scrivendo un post sul proprio account Instagram invitando la società a non prendere allenatori come Thiago Motta o Antonio Conte. Anche il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha commentato il post scritto dal gruppo su X.

Juventus, i Viking sono chiari: 'Noi Motta e Conte non li vogliamo, Max portaci la coppa Italia'

"Roma, Finale coppa Italia e Bologna ci saremo per vincere e dire che Motta e Conte non li vogliamo! Max portaci la coppa Italia!" questo è il messaggio scritto sull'account ufficiale Instagram dei Viking, noto gruppo del tifo organizzato della Juventus.

Un post chiaro pubblicato in difesa di Massimiliano Allegri, contrario all'eventuale arrivo di altri allenatori che non siano il toscano e che conferma una spaccatura netta tra il popolo bianconero. Già in occasione dello scorso Juventus-Milan infatti, si era registrato un dissidio tra parte dello Stadium che inneggiava con cori e striscioni al tecnico toscano e un'altra che ne fischiava le gesta. Con questa nuova dimostrazione di stima dei Viking per Allegri nuove polemiche stanno divampando sui social: "Due stagioni di non vittorie hanno prodotto un livello di isteria e di guerra tra bande che non ha precedenti. Buona colpa di una società assente che ha messo sul piedistallo il mister divenuto unico depositario del bene e del male.

Fare reset e tornate a parlare di calcio" scrive un tifoso su X. Un altro poi aggiunge: "Allegri è un allenatore mediocre e quest'anno lo ha dimostrato ampiamente, pur non avendo le coppe non ha saputo fare molto meglio del Bologna che ha una squadra nettamente inferiore. Alla Juventus non c'è più spazio per la mediocrità".

Capuano: 'Ormai Allegri è diventato motivo di guerra ideologica fuori e soprattutto dentro il mondo Juventus'

Anche il giornalista sportivo Giovanni Capuano ha commentato il post pubblicato dai Viking: "Ormai Allegri è diventato motivo di guerra ideologica fuori e soprattutto dentro il mondo Juventus. Eppure sarebbe stato sufficiente spiegare con chiarezza che si apre un nuovo ciclo, ammettendo che, dato il materiale a disposizione quest’anno e il casino dello scorso, al tecnico bisognava evitare troppe mancanze di rispetto di chi lo ha dileggiato".

Il messaggio di Capuano a sua volta ha generato diverse repliche, come questa: "Giovanni, Allegri ha chiuso dopo quel girone di basso livello ed il 5-1 subito a Napoli dopo che gli avevano fatto il mercato che lui aveva richiesto. Ha fallito. Inutile mettere in mezzo vicende che sono subentrate dopo. Non è questione di nuovo ciclo, la verità è che ha fallito".