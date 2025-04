La partita giocata da Giovanni Leoni con il Parma contro la Juventus avrebbe catturato l'attenzione proprio della società bianconera, che si sarebbe messa sulle sue tracce per la prossima estate. Il giovane difensore centrale però, piacerebbe anche all'Inter.

La gara col Parma è stata l'occasione ideale per vedere da vicino Giovanni Leone

La sconfitta della Juventus in casa del Parma ha acceso tanti temi di discussione tra cui la prestazione maiuscola del giovane difensore Giovanni Leoni. Il classe 2006, già in orbita nazionale under 19, ha sorpreso tutti, ma in particolare la dirigenza bianconera, che non si aspettava una prova di tale maturità da parte del centrale gialloblù.

Cristiano Giuntoli, presente in tribuna durante il match, avrebbe annotato con particolare interesse la gara del talento emiliano. Leoni è riuscito a contenere, con impressionante lucidità e senso della posizione, prima un Vlahovic nervoso e poi un Kolo Muani che ha trovato ben poche praterie per incidere. Un mix di personalità, anticipo e pulizia nelle uscite che ha immediatamente acceso i radar juventini.

Secondo fonti vicine all’ambiente torinese, Giuntoli sarebbe rimasto “stregato” dalla prestazione del ragazzo, tanto da mettere il suo nome in cima alla lista dei profili da seguire per rinforzare la difesa nella prossima stagione. E non sarebbe la prima volta che Leoni viene indicato come predestinato: già ai tempi della sua breve avventura alla Sampdoria, Andrea Pirlo ne aveva parlato in termini entusiastici, lanciandolo nel calcio che conta come titolare inamovibile.

Leoni-Juve, una valutazione ancora abbordabile ma c'è la concorrenza dell'Inter

Attualmente, il cartellino del giocatore sarebbe valutato intorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare se la concorrenza dovesse farsi più serrata. L’Inter, infatti, ha già manifestato interesse per il giovane centrale e potrebbe presto muoversi per inserirsi nella corsa. Ma la Juventus sembra intenzionata a giocare d’anticipo, convinta che Leoni possa rappresentare non solo un investimento per il futuro, ma un rinforzo spendibile già nell’immediato.

Con prestazioni del genere, il futuro di Giovanni Leoni sembra destinato a scriversi tra i grandi. E chissà che il suo nome non diventi uno dei tormentoni del prossimo mercato estivo.

Il profilo di Giovanni Leone

Giovanni Leoni è nato a Roma nel 2006 e rappresenta uno dei profili più promettenti del calcio italiano: alto 193 centimetri, mancino naturale, è cresciuto nel settore giovanile del Padova, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2023, prima di passare al Parma.

In poco tempo ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori grazie a un mix di tecnica, freddezza e personalità rara per un ragazzo della sua età. Leoni è un difensore moderno, abile nell’anticipo, solido nell’uno contro uno e molto sicuro nella gestione del pallone, anche quando è sotto pressione.