Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, l'Inter potrebbe fare un'offerta alla Juventus per Federico Chiesa qualora riuscisse a piazzare Joaquin Correa o Marko Arnautovic. A detta di Momblano, inoltre, il club bianconero spererebbe sempre in una chiamata per il classe '97 dall'estero.

Juventus, Momblano: 'Se l'Inter piazza uno tra Correa e Arnautovic può fare un'offerta subito per Chiesa'

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Marotta ragiona in anticipo, tanto è vero che i parametri 0 non li prendere nella sessione estiva ma in quella invernale. Adesso il presidente nerazzurro sta pensando all'Inter di questa stagione ed ho questa sensazione. Poi bisognerà vedere come evolverà il mercato degli attaccanti del club lombardo, come la Juventus continuerà a gestire Chiesa in una situazione simile e se si presenterà qualcuno dall'estero".

Su questo Momblano ha proseguito: "La squadra straniera non dovrebbe essere il Tottenham, perché Chiesa non considererebbe gli Spurs una big tale da acconsentire al suo trasferimento. In ogni caso, è difficile che il classe '97 possa restare alla Juventus, non solo per la vicenda legata al contratto ma anche per una questione ambientale.

Tutto si può ricucire nella vita ma in questo momento, Chiesa si trova nel posto sbagliato al momento sbagliato".

Momblano ha poi concluso su Chiesa dicendo: "L'esterno oggettivamente non può pensare di poter firmare in queste condizioni il contratto della vita, tanto è vero che il suo entourage gli sta suggerendo di ripartire in Italia.

Questo si potrebbe tradurre anche in una permanenza alla Juventus, ma la tensione che si è creata fra le parti ha reso questa evenienza molto molto complicata".

Juventus, i tifosi rispondo a Momblano: 'Chiesa è un calciatore spocchioso che vuole stare sotto i riflettori'

Tanti tifosi hanno commentato le parole di Momblano: "Equivoco tattico nel 3-5-2 di Allegri, almeno è questa la storiella che ci hanno raccontato per anni su Chiesa.

Andare all’Inter per giocare in un 3-5-2 collaudato da anni che tipo di mossa per la carriera potrebbe essere? Ve lo dico io, Chiesa è spocchioso e vuole stare sotto i riflettori. Il passaggio all’ Inter lo farebbe tornare sulla cresta dell’onda", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Chiesa viene da un lungo infortunio e da una stagione non positiva, fossi in lui firmerei con la Juve. C'é sempre il rischio che possa ancora infortunarsi, e magari fare un'altra mezza stagione anonima. Dunque non sarei sicuro se la volpe Marotta rischi così tanto".