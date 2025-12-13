L’Avellino ha già iniziato a pianificare il mercato di gennaio. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse figura Javier Gil Puche, difensore spagnolo nato nel 2006 e attualmente sotto contratto con la Juventus. Il club irpino avrebbe proposto al club bianconero un prestito per assicurarsi il calciatore nella sessione di calciomercato invernale.

Le caratteristiche del giovane difensore della Juventus Next Gen

Javier Gil Puche è un difensore centrale spagnolo nato il 3 maggio 2006 a Molina de Segura, nella regione di Murcia. Alto 192 cm e dotato di un fisico imponente, si fa notare per la sua solidità nei duelli aerei e nei contrasti, rendendolo un giocatore difficile da superare in marcatura.

Mancino di piede, possiede buona tecnica e sa impostare l’azione dalla difesa, caratteristiche tipiche dei difensori moderni in grado di partecipare attivamente alla costruzione del gioco offensivo. Cresciuto nelle giovanili del Real Murcia e successivamente del Deportivo Alavés, nel 2023 si è trasferito alla Juventus, dove ha rapidamente fatto il salto dalla squadra Primavera alla Juventus Next Gen in Serie C, ricevendo anche diverse convocazioni in prima squadra. Inoltre, è parte della nazionale spagnola Under‑19.

Nella stagione 2024/25 con la Juventus Next Gen e la Primavera bianconera, Javier Gil Puche ha collezionato numerose presenze tra campionati e competizioni giovanili, confermando la sua crescita come difensore affidabile.

In particolare, nella passata annata ha giocato 19 partite con la Juventus Next Gen in Serie C senza segnare gol, ma accumulando esperienza importante in un campionato professionistico e dimostrando continuità nelle rotazioni difensive della squadra. Inoltre nel suo percorso in Primavera ha disputato 41 gare complessive, incluse cinque presenze in UEFA Youth League, segno della fiducia che lo staff bianconero ripone nel suo sviluppo tecnico e tattico.

Puch: 'Non avevo mai subito un infortunio così lungo'

Javier Gil Puche ha parlato della sua stagione, commentando il ritorno in campo dopo l'infortunio subìto: "Questa stagione è iniziata in maniera particolare per me, perché non avevo mai subito un infortunio così lungo.

È stata quindi un’esperienza nuova, ma adesso sto bene e sto ritrovando la forma migliore. Mi piace avere il pallone tra i piedi e gestire il gioco quando possibile. In Italia, però, impari anche quanto sia fondamentale lavorare senza la palla, soprattutto per un difensore: è la parte più importante del nostro ruolo. Rispetto a quando sono arrivato qui più di due anni fa, credo di essere migliorato tantissimo sia tatticamente sia fisicamente".