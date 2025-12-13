L’Inter avrebbe accelerato per Marcelo Vaz, terzino sinistro classe 2007 della Varesina, attualmente protagonista di una stagione di grande livello in Serie D. L’operazione sarebbe ormai agli ultimi dettagli: il giovane difensore dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo all’Inter a partire dalla prossima estate.

Le caratteristiche di Marcelo Vaz

Marcelo Vaz, nato a Canchungo (Guinea-Bissau), è uno dei giovani più seguiti nel panorama della Serie D italiana. Terzino sinistro, in questa stagione sta giocatlndo con regolarità con la Varesina, totalizzando finora 16 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D, impreziosite da un gol.

Nonostante la giovane età, ha dimostrato affidabilità e personalità, riuscendo a conquistarsi un posto da titolare in un campionato noto per la sua fisicità e competitività. Vaz si distingue per rapidità e agilità, che gli permettono di supportare sia la fase difensiva sia quella offensiva lungo la fascia. È abile nei duelli individuali e nei recuperi, ma anche nel gestire la palla e servire i compagni con precisione, caratteristiche che lo rendono un terzino moderno, capace di inserirsi nell’azione e creare superiorità numerica sulla fascia sinistra, anche grazie alla sua determinazione e capacità di leggere le partite..

Il piano dell'Inter per rinforzare l'Under 23

Gli scout dell’Inter seguivano Marcelo Vaz da tempo, apprezzando in particolare la sua capacità di coprire l’intera fascia mancina, l’intensità nei movimenti offensivi e l’abilità nell’uno contro uno.

Sono proprio queste qualità a renderlo un elemento adatto a un percorso di crescita graduale all’interno del progetto tecnico dei nerazzurri.

Una volta perfezionato il trasferimento, Vaz sarà inserito nella seconda squadra dell’Inter, l’U23 guidata da Stefano Vecchi, che quest'anno milita in Serie C

Oltre all’Inter, anche altri club avevano mostrato interesse concreto per il giovane Marcelo Vaz: secondo quanto riportato dalle fonti di mercato, Atalanta e Monza erano sulle sue tracce prima che l’Inter accelerasse per portarlo a Milano.

Il punto sul progetto Inter Under 23

Il progetto sportivo dell'Inter Under 23 è nato ufficialmente nella scorsa estate (sulla scia di quanto era già avvenuto negli anni scorsi con Juventus, Milan e Atalanta) e la squadra nerazzurra è stata inserita nel girone B di Serie C.

In queste prime 17 giornate di campionato la squadra milanese ha totalizzato 27 punti e si trova attualmente al quinto posto in classifica, ossia in piena corsa per raggiungere i playoff promozione.