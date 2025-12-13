Il Napoli ha intensificato i contatti con l'entourage dell’attaccante classe 2008 del Boca Juniors Milton Pereyra, che sarebbe pronto a liberarsi a parametro zero nelle prossime settimane per trasferirsi in azzurro, andando a rinforzare la formazione Primavera. I contatti sono già iniziati e il club partenopeo sta cercando di anticipare la concorrenza del Brighton.

Il Napoli cerca di anticipare le altre contendenti europee per assicurarsi Milton Pereyra

Sul giovane attaccante argentino non c’è solo il Napoli. Milton Pereyra ha attirato l’interesse di diversi club europei attenti ai migliori prospetti sudamericani, tra cui il Brighton, da tempo molto attivo su questo tipo di operazioni.

La concorrenza internazionale rende l’affare più complesso, ma allo stesso tempo conferma il valore del profilo seguito dal club azzurro. Il Napoli sta cercando di muoversi con anticipo per bruciare le altre pretendenti, facendo leva su un progetto tecnico chiaro e su un percorso di crescita graduale che potrebbe favorire l’inserimento del classe 2008 nel calcio europeo. In questo scenario, la scelta del giocatore potrebbe essere determinante, con la prospettiva di trovare maggiore continuità e attenzione allo sviluppo individuale rispetto a realtà dove il rischio di dispersione è più elevato.

Le caratteristiche tecniche di Pereyra: attaccante rapido e abile nell'uno contro uno

Dal punto di vista tecnico, Milton Pereyra viene descritto come un attaccante moderno, rapido e dotato di ottime qualità nel breve.

È abile nel controllo orientato e nell’uno contro uno, grazie a una buona tecnica di base e a una notevole agilità. Predilige partire palla al piede per puntare l’avversario, ma sa anche muoversi senza palla, attaccando la profondità con tempi interessanti. Mostra personalità e coraggio nelle giocate, nonostante la giovane età, e abbina alle doti offensive una discreta predisposizione al lavoro di squadra, partecipando alla manovra e al pressing. Le sue caratteristiche lo rendono un profilo offensivo duttile e con ampi margini di crescita.

La carriera del giovane attaccante: dal vivaio del Boca al possibile trasferimento in Italia

Milton Pereyra è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, uno dei vivai più prestigiosi del calcio argentino, dove ha iniziato a mettersi in evidenza sin da giovanissimo.

Nato nel 2008, ha seguito un percorso di crescita rapido all’interno delle categorie giovanili del club, attirando l’attenzione degli osservatori per rendimento e maturità in campo. Le sue prestazioni nei tornei giovanili nazionali e internazionali lo hanno portato a essere considerato uno dei prospetti più interessanti della sua generazione, aprendo la strada a un possibile trasferimento in Europa.