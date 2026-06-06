Fabio Miretti, giovane centrocampista classe 2003 della Juventus, potrebbe lasciare Torino già nella prossima sessione estiva di calciomercato. L’ultimo anno non gli ha garantito molto spazio in campo, e con possibili rinforzi a centrocampo, il minutaggio potrebbe ridursi ulteriormente. La Fiorentina monitora la situazione e potrebbe farsi avanti per il talento bianconero.

Fabio Miretti e il possibile trasferimento in Serie A

Il futuro di Miretti sembra lontano dalla Juventus, ma sempre in Serie A. Secondo “La Nazione”, la Fiorentina sarebbe interessata al centrocampista, con Fabio Paratici pronto a trattare il suo acquisto.

Il direttore sportivo conosce bene il giocatore, già seguito ai tempi juventini, e la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane, se la Juve dovesse aprire alla cessione.

Juventus pronta a rinforzare la mediana con Lobotka

Mentre Miretti potrebbe partire, la Juventus guarda a Stanislav Lobotka del Napoli per rinforzare il centrocampo. Il tecnico Spalletti ha sondato personalmente il giocatore, cercando di riportarlo a Torino dopo lo scudetto vinto nel 2023 con i partenopei. Lobotka rappresenterebbe un innesto di esperienza e qualità, ideale per una mediana che rischia di perdere giovani come Miretti.

La complessità della trattativa per Lobotka

Il nodo della trattativa resta il prezzo richiesto dal Napoli.

La clausola rescissoria da 25 milioni di euro dello slovacco vale solo per l’estero; per cederlo a una squadra italiana, i partenopei chiederebbero almeno 40 milioni. La Juventus dovrà dunque trattare con cautela per non sprecare risorse, mentre il mercato entra nel vivo e le strategie per la prossima stagione si definiscono.

Juventus, atra trattativa

La prima stagione di Edon Zhegrova con la maglia della Juventus non ha rispettato le aspettative della vigilia. L'esterno offensivo kosovaro ha faticato a ritagliarsi un ruolo importante nelle gerarchie tecniche, accumulando un minutaggio limitato e senza riuscire a lasciare il segno con continuità.

A pesare sul suo rendimento sono stati anche alcuni problemi fisici che ne hanno condizionato la condizione atletica durante diversi momenti dell'annata.

La società bianconera, che aveva puntato sulle sue qualità per aumentare imprevedibilità e fantasia nel reparto offensivo, si aspettava un contributo maggiore. Nelle prossime settimane la Juventus incontrerà l'entourage del giocatore per fare il punto sulla situazione e valutare le prospettive future. Il futuro di Zhegrova a Torino rimane quindi incerto, con tutte le opzioni ancora aperte in vista della nuova stagione.