Danilo lascia la Juventus [VIDEO].

Dopo cinque anni e mezzo di permanenza a Torino, il brasiliano ha ufficializzato quest'oggi il suo addio al club tramite un post pubblicato su Instagram.

La Juventus gli accordato la rescissione del contratto in seguito alla quale l'ex Real Madrid e Manchester City ha deciso di ritornare in patria, al Flamengo.

Il messaggio d'addio di Danilo alla Juventus

"Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per gli addii. Sono passati cinque anni e mezzo, ma per me è come se fosse una vita intera.

Non è facile separarsi da un amore, da un club e da una storia in cui ho ritrovato i valori che hanno guidato tutta la mia carriera e che i miei genitori mi hanno insegnato. Sono diventato anch’io un difensore di questi valori, li ho protetti con le unghie e con i denti e ora li trasmetto ai miei figli, che hanno fatto di Torino la loro casa. Proprio per difendere questi valori, non posso più far parte del progetto. Sono orgoglioso di non aver mai cambiato il mio modo di essere e di aver sempre difeso il club più importante della mia carriera" afferma Danilo stesso nel video di saluto.

"Ogni dipendente e compagno di questo club è parte della mia famiglia. Ai tifosi chiedo scusa se li ho delusi, ma mai per mancanza di impegno o dedizione.

Grazie per il modo in cui mi avete accolto, per il legame che si è creato. Mi sono sempre sentito un vostro rappresentante. Ogni volta che sentivo l’inno, mi emozionavo e mi caricavo. Queste emozioni non si possono comprare con nessun progetto fantasioso. In chiusura voglio ricordare una frase di Andrea Agnelli: la nostra consapevolezza sarà la loro sfida, essere all’altezza della storia della Juventus.

Ovunque andremo ci riconosceremo con uno sguardo, noi siamo la gente della Juventus" ha concluso Danilo.

Le statistiche di Danilo con la maglia della Juventus

Come accennato, Danilo ha indossato la maglia della Juventus per cinque stagioni e mezzo, collezionando 213 presenze in tutte le competizioni e firmando 9 gol e 14 assist in totale.

Nel club ha ricoperto diversi ruoli, terzino destro, difensore centrale in una difesa a 3 ma all'occorrenza anche mediano.

Con il club bianconero ha vinto uno scudetto, 2 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, diventando uno dei leader carismatici della squadra sia dentro che fuori dal campo. Ad inizio gennaio era stato posto fuori rosa dal club, da qui la scelta di lasciare la società a campionato in corso.