Il giornalista Fabrizio Romano ha parlato su Youtube di calciomercato e iniziando dalla Juve ha rivelato: "Fra la Juventus e Alexander Sorloth c'é una base di intesa raggiunta dopo un paio di incontri con l'agente. Poi ora bisognerà che il club bianconero trovi l'accordo con l'Atletico Madrid e le parti stanno già parlando. Il norvegese ha scelto i bianconeri, nonostante la presenza di club provenienti dalla Premier League non di prima fascia ma comunque importanti, perché ha apprezzato l'insistenza dei dirigenti nei suoi confronti. Non è infatti la prima volta che la Juventus prova a prendere Sorloth, visto che ci aveva pensato già a gennaio.

Posso dire, giusto per aggiungere un dettaglio, che chi si occupa dell'operazione crede che il coinvolgimento dell'attaccante nel mondiale con la Norvegia possa non incidere nelle tempistiche della trattativa. La Juventus ha fretta di chiudere per Sorloth e spera di riuscirsi prima della conclusione del mondiale a metà luglio, anche per evitare eventuali inserimenti di altri club".

Romano: 'L'Inter non ha intenzione di cedere Calhanoglu'

Sull'Inter Romano ha poi detto: "Oggi ci si è svegliati con la notizia di questo candidato per diventare il presidente del Fenerbahce, Hakan Safi, che dopo aver annunciato Demiral, Luis Suarez e Mason Greenwood come rinforzi qualora dovesse vincere le elezioni e trovare gli accordi coi rispettivi club, due paletti piuttosto importanti, sarebbe pronto a prendere anche Hakan Calhanoglu.

Nessuna reazione ufficiale da parte dell'entourage del calciatore ma oggi ha comunque parlato il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio. Al Festival della Serie A il manager nerazzurro ha sottolineato come il regista turco abbia un contratto con la società lombarda e ci siano tutte le intenzioni di trattenerlo. Quindi ha ribadito la volontà di mantenere Calhanoglu alla Pinetina e di metterlo al centro del progetto anche la prossima stagione".

Leao e la scelta di uscire allo scoperto senza alternative

Romano ha infine parlato dell'attaccante del Milan Leao: "Il lusitano è tornato a ribadire di voler andare via, di vivere un'esperienza diversa e da quello che filtra, il ragazzo non sta prendendo in considerazione le chiamate dalla Turchia perché in attesa della Premier League o della Liga.

Questo suo reiterare il desiderio di lasciare con tanta fretta Milano però ha sorpreso tutti, persino chi gestisce il calciatore. Ad oggi infatti non sono arrivate offerte per il portoghese da questi famosi grandi campionati a cui aspira il classe '99. Quindi stupisce vedere Leao tanto diretto senza però avere una soluzione alternativa già pronta".